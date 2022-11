DAX: Neutral erwartet

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte im gestrigen Handel keine neuen Impulse generieren und hielt an seiner Seitwärtsbewegung bestehend seit einigen Tagen fest. Auch heute könnte dieses Szenario wieder greifen, zumal die USA einen Feiertag haben. Der Freitag dürfte vornehmlich als Brückentag genutzt werden.

Von daher ist eine recht dünne Signallage zu erwarten, erst wenn die größeren Kursmarken um 14.485 bzw. 14.226 Punkten getriggert werden, dürfte eine größere Kursbewegung zur Oberseite und Unterseite anstehen.

Im Long-Szenario wären dann Zugewinne an 14.709 Punkte denkbar, der gegenläufige Fall würde dagegen Korrekturrisiken in Richtung 14.000 Punkte wecken.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per November (vorläufig) gemeldet, um 8:45 Uhr steht der Insee-Geschäftsklima (Gesamtindex) per November Frankreichs auf der Agenda. Um 10:00 Uhr richtet sich der Blick auf den ifo-Geschäftsklimaindex per November, um 13:30 Uhr folgt dagegen das Protokoll der letzten EZB-Sitzung.