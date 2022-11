DAX: Ifo-Index hebt Stimmung

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte ohne Hilfe der US-Märkte am Donnerstag weiter zulegen und ist auf den höchsten Stand seit Juni dieses Jahres geklettert. Zeitgleich nähert sich das Barometer allerdings auch den Hochs aus demselben Monat an, die durchaus für Gewinnmitnahmen sorgen könnten. Insgesamt allerdings sind die Kursmuster äußerst bullisch zu bewerten.

Das bedeutet konkret weiteres Aufwärtspotenzial zunächst an 14.709 Punkte, darüber maximal an 14.818 Zähler. Dort nämlich verläuft ein nicht unerheblicher Horizontalwiderstand aus 2021. Spätestens an dieser Stelle dürften mehrere Tage einer entspannten Konsolidierung folgen.

Auf der Unterseite ist das Barometer vergleichsweise gut abgesichert, erst unterhalb von 14.226 Punkten würden Abschläge auf 14.000 und darunter an 13.646 Punkte aufkommen.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) per November sowie den Dienstleistungspreisen (SPPI) per Oktober gemeldet. Das GfK-Konsumklima Deutschlands steht in wenigen Minuten auf der Agenda, zeitgleich werden auch noch Zahlen zu den Aufträgen aus dem Bauhauptgewerbe per September (saisonbereinigt) vorgestellt. Die USA hingegen nutzen den Brückentag für einen verkürzten Handel.