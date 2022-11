CERENCE - Endet das Jahr noch versöhnlich?

Cerence Inc. - WKN: A2PRLS - ISIN: US1567271093 - Kurs: 16,260 $ (Nasdaq)

Die Cerence-Aktie markierte im Zuge des Corona-Crashs ihr Allzeittief bei 11,39 USD und startete anschließend eine fulminante Kursrally. Das Papier verteuerte sich um 1.120 % bis Februar 2021 und schwenkte dann in eine Seitwärtsbewegung ein. Diese dauerte rund 9 Monate an und wurde schließlich nach unten hin aufgelöst. Anfang dieses Jahres kam dann größerer Verkaufsdruck auf, ein starker Abwärtstrend wurde etabliert. Dieser dauert nach wie vor an und brachte die Aktie bereits nahe ans Allzeittief bei 11,39 USD heran. Jetzt läuft eine Kurserholung, wobei sich im Bereich des EMA50 wieder erste Schwäche zeigt.

Schwäche dominiert

Die Aktie notiert jetzt an der Unterkante des flachen Kanals der letzten Wochen. Im bullischen Szenario dreht sie hier wieder nach oben und klettert wieder bis zum EMA50 oder zur Oberkante bei rund 19 USD. Erst ein Ausbruch über diese Trendlinie würde Kaufsignale für eine größere Rally in Richtung 24 - 26 USD liefern.

Hält die Kursschwäche allerdings an, drohen bei einem signifikanten Abrutschen unter 15,30 USD direkt wieder fallende Notierungen bis zum Allzeittief bei 11,39 USD. Dort könnte dann ein erneut der Start einer größeren Kurserholung versucht werden. Ein Bruch des Allzeittiefs würde weiteren Abgaben bis rund 8,50 - 8,80 USD ermöglichen.

Fazit: Die Aktie bleibt zunächst ein Sorgenkind. Ohne Trendwendemuster schwingt bei anhaltender Schwäche das Risiko einer Abwärtstrendfortsetzung mit. Dennoch hätten zunächst die Bullen kurzfristig noch etwas bessere Chancen, eine zweite Erholungswelle zu starten. Die Prognose bleibt neutral gehalten. Mit Spannung wird auf die morgen erwarteten Zahlen geblickt.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)