AKTIE IM FOKUS: Norma Group auf 13-Monatshoch - Quartalszahlen machen Hoffnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungen auf eine Geschäftsbelebung und ein wirksames Kostensenkungsprogramm haben am Dienstag die Aktien der Norma Group beflügelt. Im frühen Handel schnellte der Kurs des Verbindungstechnik-Spezialisten um mehr als 15 Prozent auf den höchsten Stand seit 13 Monaten nach oben.

Am späten Vormittag blieb davon noch ein Kursanstieg von 9,5 Prozent auf 17,36 Euro übrig. Damit summiert sich der bisherige Jahresgewinn auf gut 16 Prozent. Seit dem Kursknick infolge des US-Zollschocks Anfang April ist die Aktie wieder auf dem aufsteigenden Ast. Die Zwischenhochs aus dem Jahr 2021 bei fast 50 Euro sind jedoch noch in weiter Ferne.

Der Autozulieferer verbuchte im zweiten Quartal ein um gut 10 Prozent gesunkenen operatives Ergebnis (bereinigtes Ebit). Analysten hatten allerdings mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz lag mit 290,4 Millionen Euro gut fünf Prozent unter dem Wert aus dem Vorjahreszeitraum.

Zudem konkretisierte das Management die angepeilten Kostenkürzungen im Rahmen des geplanten Konzernumbaus. Diese sollen sich bereits in diesem Jahr bemerkbar machen. Allerdings bleibt die Lage wegen der US-Zölle und der schwachen Nachfrage aus der europäischen und chinesischen Autoindustrie schwierig.

Das zweite Quartal zeige eine Verbesserung zum ersten Jahresviertel, schrieb Baader-Bank-Analyst Peter Rothenaicher. Die Nachfrage stabilisiere sich und die Ergebnisse seien überraschend gut ausgefallen. Er sieht für die Aktie auch wegen eines möglichen Verkaufspreises für die Wassermanagementsparte von über 800 Millionen Euro Aufwärtschancen.

Auch Marc-Rene Tonn vom Analysehaus Warburg Research lobte die unerwartet guten Kennziffern von Norma. Er geht davon aus, dass die längerfristigen Einsparungen die kurzfristigen Kosten des Sparprogramms übersteigen werden./edh/men/mis