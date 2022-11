COINBASE - Übermut tut selten gut!

Coinbase Global Inc - WKN: A2QP7J - ISIN: US19260Q1076 - Kurs: 44,280 $ (Nasdaq)

In den vergangenen Wochen gab es am Kryptomarkt extreme Turbulenzen. Verantwortlich dafür war die Pleite von FTX. Im Zuge dessen sind auch die Anteile der größten Kryptobörse in den USA weiter unter Druck geraten und das obwohl Coinbase ausgehend von ihrem Allzeithoch schon mehr als 90 % verloren hat.

In der vergangenen Woche markierte die Aktie mit 41,23 USD den tiefsten Stundenschlusskurs ihrer Geschichte. Von diesem aus konnte sich der Kurs jedoch etwas erholen und zu einem Pullback an den Widerstandsbereich bei 45,63 USD ansetzen. Hier prallte der Kurs zunächst nach unten ab.

Totgesagte leben länger!?

Ich kann mir aktuell gut vorstellen, welche Karte die Fans der Aktie bzw. des Kryptomarktes bei Coinbase spielen wollen. Immerhin stand ein Großteil des Jahres im Zeichen einer möglichen Bodenbildung bei ca. 50 USD. Zwar gab es in den vergangenen Tagen ein neues Tief, bis dato aber hält sich die bärische Ausbruchsdynamik trotz des Erdbebens bei Kryptos in Grenzen. Das dürfte Spekulationen auf einen bärischen Fehlausbruch mit sich bringen. Sollte sich dieses Szenario tatsächlich durchsetzen, dürften in den nächsten Wochen Gewinne in Richtung 60 USD und später auch 77 und sogar wieder 100 USD folgen.

Das große Problem bei diesem Szenario ist jedoch, dass es dafür momentan keine bzw. nur sehr wacklige Argumente gibt. Im Chartbild zeigt sich momentan weder eine klare Bodenbildung, noch konnte der alte Supportbereich ab ca. 50 USD zurückerobert werden. Selbst die jüngste Verkaufswelle seit dem 26. Oktober ist noch intakt.

Fazit: Was Coinbase angeht, bleibe ich weiterhin skeptisch. Fakt ist zwar, dass man die aktuellen Nachrichten relativ gut weggesteckt hat, die Aktie jetzt zu kaufen, bleibt jedoch riskant. Unterhalb von 57-61 USD wäre die Aktie für mich tendenziell weiterhin ein „Sell“.

