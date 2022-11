Kann die Aktie von Meta Platforms 100 % Kursperformance liefern?

Die Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) könnte um über 100 % im Wert steigen und würde trotzdem kein neues Rekordhoch erreichen. Schließlich hat der US-Konzern inzwischen rund zwei Drittel seines Börsenwertes eingebüßt. Das Metaversum hat dem Tech-Konzern insoweit jedenfalls kein Glück gebracht. Oder einen Mehrwert.

Wobei auch die Tech-Korrektur ihren Anteil daran hatte. Trotzdem ist es auch der klare Fokus von Mark Zuckerberg und dem Management-Team, Investitionen in das Metaversum gegenüber der Profitabilität und dem Kerngeschäft zu priorisieren.

Jedoch ist Meta Platforms damit zu einer Value-Aktie geworden. Scheint es möglich, dass der Aktienkurs mittelfristig um 100 % anspringt? Hier ist jedenfalls meine These, was dafür nötig sein dürfte.

Meta Platforms: Nicht unmöglich

Grundsätzlich ist Meta Platforms für einen großen, führenden Tech-Konzern inzwischen sehr preiswert bewertet. Bei einem Aktienkurs von 112 US-Dollar und einem 2021er-Gewinn je Aktie in Höhe von 13,99 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis inzwischen unter 10. Für das Jahr 2022 sind die Ergebnisse zwar rückläufig, es bleibt jedoch bei Profitabilität. Selbst ein Wert zwischen 10 und 14 wäre nicht zu teuer für das langfristige Potenzial. Wobei wir auch hier sagen müssen: Wenn man das langfristige Potenzial sieht.

Meta Platforms besitzt zwar starke, soziale Netzwerke mit Facebook, Instagram und WhatsApp. Die schaffen mit Werbung ein Milliarden-Imperium mit ebenfalls deutlichen Gewinnen und freien Cashflows. Neue, soziale Medien wie TikTok, Snapchat und weitere Formate rütteln jedoch an dem operativen Fundament. Erste Kritiker sprechen davon, dass der US-Tech-Konzern möglicherweise sein Kerngeschäft einbüßt und deshalb so strategisch in das Metaversum investiert. Das klare Value-Profil bekommt daher leichte Risse.

Im Endeffekt ist der Pfad zu einer Aktienkursverdopplung daher simpel. Das Management muss zeigen, dass man den profitablen Kern erhält. Sowie gleichzeitig irgendwann über die Phase der starken Investitionen hinwegkommt. Liefert das, was übrig bleibt, ein starkes, profitables Geschäftsmodell, das auf das 2021er-Niveau zurückkehrt, wäre eine Aktienkursperformance von 100 % durchaus möglich. Wobei moderate Zuwächse beim Ergebnis je Aktie selbst bei operativer Stagnation mit hohen Aktienrückkäufen möglich wäre.

Eigentlich stark. Aber mit Fragezeichen

Machen wir uns nix vor: Die Aktie von Meta Platforms wird derzeit so bepreist, als sei sie ein sinkendes Schiff. Das liegt eben an den Metaverse-Plänen und den hohen Investitionen. Sowie an der in Teilen erstarkenden Konkurrenz. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass ein Teil des rückläufigen, operativen Volumens jetzt auch von einem rückläufigen Gesamtmarkt kommt.

Trotzdem steht und fällt die Frage nach einem starken Turnaround mit dem Kerngeschäft. Die Bewertung hätte, eine intakte Investitionsthese vorausgesetzt, durchaus ein solches Kurspotenzial.

Der Artikel Kann die Aktie von Meta Platforms 100 % Kursperformance liefern? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Meta Platforms. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Meta Platforms.

Motley Fool Deutschland 2022