CREDIT SUISSE - Kapitalflucht geht weiter

Credit Suisse Group AG - WKN: 876800 - ISIN: CH0012138530 - Kurs: 2,852 Fr (SIX)

Die in der letzten Analyse besprochenen Probleme führen zu weiter stärkerem Verkaufsdruck als erwartet. Das genannte Abwärtspotenzial von rund 17 % ab dem Veröffentlichungszeitpunkt erwies sich als zu optimistisch, mit dem neuen Allzeittief heute belaufen sich die Verluste bereits auf 22 %. Der Abverkauf beschleunigt sich mit dem laufenden Ausbruch aus dem mehrmonatigen Abwärtstrendkanal nach unten. Die Handelsumsätze sind dazu momentan stark erhöht.

Das Tief könnte nahe sein...

Neben dem oben genannten Sprichwort fällt mir bei dem Kursverlauf allerdings noch ein anderes ein: Die dunkelste Stunde ist die vor Sonnenaufgang. Der beschleunigte Abverkauf gepaart mit den sehr hohen Umsätzen können nach einem ausgeprägten Abwärtstrend, wie er hier zweifelsohne vorliegt, Hinweise auf einen baldigen Peak (einen Extremwert und kurzfristigen Umkehrpunkt) liefern.

Doch es ist schwer vorherzusagen, wo genau der Crash endet. Die Aktie bleibt momentan nur für "Zocker" interessant. Eine konkrete Prognose habe ich momentan nicht. Nur so viel: Ein vorläufiges Tief könnte in Kürze markiert werden und eine technische Gegenbewegung nach oben hin, mindestens als Pullback an die Trendkanalunterkante, erfolgen.

Erst eine nachhaltige Rückkehr über 3,95 CHF würde das angeschlagene Bild leicht aufhellen. Positive Signale würden bei Bruch der Abwärtstrendlinie liefern, dann wäre Platz bis 4,85 - 4,90 CHF und später bis zum 2020er Tief bei 6,18 CHF.

Das Fazit bleibt unverändert: "Die Unsicherheit bei der Credit Suisse Group bleibt hoch, ebenso das Risiko. Trotz der massiven Kursverluste der vergangenen Monate ist die Aktie aus charttechnischer Sicht ohne Bodenbildungsversuch kein Kauf."

Credit Suisse Group AG

Auch interessant:

7C – Solarparkbetreiber trotzt der Regulierung

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch stock3 Terminal. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consors habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über stock3 Terminal testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)