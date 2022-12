Erneut uneinheitlich | Crowdstrike bricht ein | NetApp schwach | HP Enterprise und Petco fest

Ein erneut uneinheitlicher Start in den Tag. Die seit letzter Nacht gemeldeten Ergebnisse fallen gemischt aus, mit den Aktien von Crowdstrike und NetApp deutlich unter Druck. Die Aktien von Hewlett-Packard Enterprise und Workday profitieren von den Zahlen. Honeywell hat auf einer Investorenkonferenz die Aussichten für das vierte Quartal bestätigt. Der Fokus liegt auf die um 19:30 Uhr MESZ anstehende Rede von FED-Chef Jerome Powell. Die Rhetorik dürfte erneut eher scharf ausfallen. Um 16 Uhr MESZ werden außerdem die JOLTS für den Oktober gemeldet. Die Wall Street rechnet mit 10,25 Millionen offenen Arbeitsstellen. Nach dem Closing werden u.a. die Ergebnisse von Salesforce, Snowflake und Splunk gemeldet.



00:00 - Überblick

00:56 - Was steht im Fokus?

02:12 - Trend zur Disinflation

04:20 - Arbeitsmarktbericht am Freitag

05:00 - Crowdstrike | NetApp

08:04 - Weitere Ergebnisse (u.a. HP)

09:43 - Ausblick auf heute Abend

10:08 - Biogen | Apple | Boeing

13:18 - China: Reaktion der Börse

15:50 - Wochenverlauf

16:55 - ADP-Daten

17:47 - Entlassungen bei DoorDash

18:10 - Risikohinweis



