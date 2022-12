ETSY - Zweiter Ausbruchsversuch

Etsy Inc. - WKN: A14P98 - ISIN: US29786A1060 - Kurs: 121,880 $ (Nasdaq)

Nach einem steilen Absturz bildete die Etsy-Aktie im Mai und Juni 2022 einen kleinen Doppelboden aus. Dieser Boden führte zu einer Rally auf 123,03 USD.

Ab Mitte August stand die Etsy-Aktie unter Druck. Es kam zu einem Pullback an den Doppelboden. Dort drehte der Wert Anfang November nach oben, durchbrach den Abwärtstrend seit August und scheiterte mit einem ersten Ausbruchsversuch über das Hoch aus dem August. An diesem Hoch notiert die Aktie nach einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab August erneut.

Kaufsignal in Sicht

Gelingt der Etsy-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 123,03 USD, dann könnte es zu einem weiteren Rallyschub kommen. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in Richtung 154,88 oder sogar 160,17 USD ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter das letzte Konsolidierungstief bei 111,37 USD abfallen, wäre mit einem erneuten Rückfall in Richtung 87,94-87,24 USD zu rechnen.

Fazit: Die Etsy-Aktie hat gute Aussichten auf eine weitere Rally, muss dafür aber noch eine wichtige Hürde durchbrechen.

