Passiver Vermögensaufbau? Es geht ganz einfach!

Das Thema passiver Vermögensaufbau gewann in den letzten Jahren deutlich an Popularität. Immer mehr Menschen, vor allem der jungen Generationen, interessieren sich dafür, wie man passiv ein Vermögen aufbauen kann.

Eine positive Entwicklung, denn offenbar steigt mittlerweile das Bewusstsein dahin gehend, dass man sich beispielsweise bei der Altersvorsorge nicht auf den Staat verlassen kann.

Das Gute an der Sache: Passiver Vermögensaufbau lässt sich ganz einfach erzielen. Wie genau, das möchte ich dir nachfolgend aus meiner Sicht darstellen.

Eine ganz einfache Formel, um passiv Vermögen aufbauen zu können

Eines kann ich dir vorab bereits sagen: Dabei handelt es sich nicht um eine Formel für schnellen Reichtum. Diese existiert meiner Meinung nach nicht. Allerdings gibt es nach meiner Ansicht einen ganz einfach Weg, um langfristig den eigenen Wohlstand zu mehren.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich mit Investitionen in Aktien auseinanderzusetzen. Man muss sich theoretisch nicht einmal tiefgreifend mit der Materie beschäftigen, solange man weiß, wie man es anstellen kann.

Im Grunde genommen reicht es aus, auf Aktien von soliden Qualitätsunternehmen zu setzen. Damit meine ich Unternehmen, die über Jahre hinweg bereits erfolgreich in ihrem jeweiligen Markt tätig sind. Eine zusätzliche Voraussetzung besteht darin, dass diese Unternehmen eine Dividende an ihre Aktionäre auszahlen.

Mit einer Dividendenstrategie zum gewünschten Erfolg

Wenn ich von soliden Qualitätsunternehmen schreibe, dann meine ich durchaus Unternehmen, die du mit Sicherheit auch aus deinem Alltag kennst. Auch wenn du bisher noch nicht viele Berührungspunkte mit der Börse hast.

Spontan fallen mir da Namen wie Apple, Coca-Cola, McDonalds, Shell oder Walmart ein. All diese Unternehmen schütten vierteljährlich eine Dividende an ihre Anteilseigner aus. Die Höhe der Dividendenrendite hängt von der gezahlten Dividende und dem Kaufkurs der Aktie ab.

Im Schnitt dürfte die aktuelle Dividendenrendite der genannten Unternehmen aktuell bei etwa 2,5 % liegen. Das klingt im ersten Moment nicht nach viel, aber über die Jahre kann man damit ganz einfach passiv ein beträchtliches Vermögen aufbauen.

Passiver Vermögensaufbau funktioniert mit einem langen Anlagehorizont

Folgende Beispielrechnung dürfte unterstreichen, was ich damit meine: Wir nehmen an, dass eine Person heute 1.000 Euro einmalig und jeden weiteren Monat 300 Euro über einen Sparplan in Aktien investiert, die im Durchschnitt eine Dividendenrendite in Höhe von 2,5 % aufweisen.

Über eine Laufzeit von 20 Jahren würden sich diese Investitionen ganz von alleine zu einem Vermögen in Höhe von circa 95.000 Euro vermehren. Der passive Vermögensaufbau kann sogar noch positiv beeinflusst werden, wenn die Dividenden der gewählten Unternehmen im Laufe der Zeit weiter ansteigen.

Die erläuterte Formel für den Aufbau eines passiven Vermögens ist vom Prinzip her sehr einfach. Abhängig von der persönlichen Lebenslage kann man weniger oder mehr in Dividendenaktien investieren.

Je mehr man investieren kann und je länger der eigene Anlagehorizont ist, desto stärker arbeitet der Zinseszinseffekt schlussendlich für dich.

