Snowflake Quartalszahlen Q3/2022: Aktie verliert nach schwachem Ausblick vorbörslich 4 Prozent

Die Cloud-Datenplattform kam gestern nach Börsenschluss mit seinem Zahlenwerk. Dieses kam nicht besonders gut an die im Nasdaq100 gelistete Snowflake-Aktie kommt im vorbörslichen Handel am Donnerstag unter Verkaufsdruck und verliert knapp 4 Prozent an Wert.

Zahlen gut - Ausblick mau

Die Zahlen sahen auf den ersten Blick eigentlich ganz gut aus: Snowflake übertraf im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,11 USD die Analystenschätzungen von 0,04 USD. Der Umsatz kam mit 557 Mio. USD ebenfalls über den Erwartungen von 539,07 Mio. USD. Beim Ausblick enttäuschte das Unternehmen allerdings.

Der heutige Rücksetzer könnte sich als kurzfristige Kaufgelegenheit entpuppen, oberhalb von 122 USD haben die Bullen weiter die Chance auf eine größere Erholungsbewegung Richtung 150 USD.