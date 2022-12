Suprising my wife with the Cheapest Bentley Bentayga in the USA

Direkt zum Video auf YouTube

New Hoovie's Garage Countach T-shirts AND $5 STICKERS here: https://hooviesgarage.com/products/hoovies-garage-countach-logo-tee



FOLLOW ME ON INSTAGRAM! https://www.instagram.com/the_real_hoovies_garage



Follow me on Twitter! https://twitter.com​/hooviesgarage



Follow me on Facebook! https://www.facebook.com/hooviesgarage/​