Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Vaudoise unterstützt Innovation und regionales Kulturgut



02.12.2022 / 11:39 CET/CEST



Lausanne, 2. Dezember 2022 – Die Gruppe Vaudoise Versicherungen ist Partner des Wettbewerbs «Prêt ? Partez, Pitch !», dessen Final am 1. Dezember 2022 in Genf stattfand. Organisiert wird der Wettbewerb vom Verein GENILEM. Sieger der diesjährigen Ausgabe ist das Start-up Genius Loci, das nun ein Jahr lang von der Vaudoise mit einem gezielten Mentoring-Programm unterstützt wird und so vom Fachwissen und vom Know-how der Vaudoise-Gruppe bei der Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit profitieren kann. «Prêt ? Partez, Pitch !» ist ein Wettbewerb, der junge, innovative Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützt. Er wird von GENILEM organisiert, einem Verein, der junge Genfer und Waadtländer Unternehmen aus verschiedenen Branchen fördert und sie bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftstätigkeit unterstützt. Im Final der diesjährigen Ausgabe hat sich das Start-up Genius Loci gegen sechs weitere Finalisten durchgesetzt und den mit CHF 30 000.– dotierten GENILEM-Preis gewonnen.



Moderne Alternative zu Tourismus-Schildern



Mit Genius Loci (lat. für «der Geist des Ortes») soll oft vergessenes regionales Kulturgut mit kleinen, runden Plaketten und mithilfe der Bürgerinnen und Bürger aufgewertet werden. Auf den wetterfesten Plaketten ist ein QR-Code abgebildet, der Zugang zu einer Fülle an interessanten Informationen zum entsprechenden Ort, zum Denkmal oder auch der Natur bietet. Das junge Waadtländer Unternehmen erhält im nächsten Jahr ein strategisches und operatives Coaching, bereitgestellt von GENILEM, sowie ein spezifisches Mentoring von Expertinnen und Experten der Vaudoise Versicherungen. Das Start-up profitiert so in seiner Anfangsphase von einer gezielten Unterstützung, um seine Positionierung zu stärken und die Geschäftsentwicklung auf dem Markt zu beschleunigen. «Durch die Partnerschaft mit GENILEM möchten wir den Unternehmensgeist einer ganzen Region unterstützen», so Cédric Jayet, Generalagent am Geschäftssitz der Vaudoise.



Website des Start-up Genius Loci



Website des Wettbewerbs «Prêt ? Partez, Pitch !»



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Valérie Beauverd, Kommunikationsspezialistin und Media Relations, 021 618 87 25, vbeauverd@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 wird sie so CHF 36 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Medienmitteilungen