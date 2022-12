Shop Apotheke-Aktie und Freyr Battery-Aktie: 2 Tenbagger-Kandidaten?

Wer nach Aktien mit besonders großem Potenzial Ausschau hält, muss unter den heute noch relativ kleinen Firmen suchen. Dazu gehören beispielsweise Shop Apotheke Europe (WKN: A2AR94) und Freyr Battery (WKN: A3CT9J). Sie besitzen derzeit eine Marktkapitalisierung von 872 Mio. Euro beziehungsweise 1,36 Mrd. Euro (02.12.2022).

Doch dies allein genügt noch nicht, um potenzielle Kursvervielfacher zu finden. Die Unternehmen sollten zudem über Wettbewerbsvorteile und ein Geschäft mit großen Erfolgschancen verfügen.

Shop Apotheke wächst sehr stark

Shop Apotheke Europe hat sich in den letzten Jahren in Europa zu einer führenden Online-Apotheke entwickelt. Auch in diesem Jahr (2022) hat sie Marktanteile hinzugewonnen.

Der E-Commerce besitzt gegenüber dem stationären Einzelhandel Kostenvorteile, die die Shop Apotheke Europe über geringere Preise an ihre Kunden weitergibt. Aus diesem Grund kaufen bereits sehr viele Menschen frei verkäufliche Mittel bei dem Onlinehändler statt in der lokalen Apotheke.

Sollte nun noch der Verkauf von verschreibungspflichtigen Mitteln per E-Rezept möglich werden, würde Shop Apotheke höhere Margen und Gewinne erzielen. Mitte 2023 könnte es nach Aussagen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach so weit sein. Die Digitalisierung bringt Kostenvorteile mit sich, woran der Staat Interesse zeigt. So sind auch die Kosten des deutschen Gesundheitssystems derzeit zu hoch.

Freyr Battery mit guten Aussichten

Freyr Battery könnte sich hingegen zu einem sehr wichtigen E-Auto-Batterie-Lieferanten entwickeln. Aktuell arbeitet das Unternehmen in den USA und Europa am Aufbau seiner Werke. Dabei profitiert es von hohen Subventionen. So fließen Freyr Battery beispielsweise in den USA voraussichtlich 410 Mio. US-Dollar zu.

Freyr Battery spart bei der Produktion später Material, Zeit und Kosten ein und könnte sich so einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Hinzu kommt, dass die zukünftige Produktionskapazität bereits heute zu einem Großteil ausgebucht ist. So hat sich der japanische Elektromotoren-Hersteller Nidec (WKN: 878403) ein Liefervolumen von bis zu 50 GWh gesichert.

Shop Apotheke- und Freyr Battery-Insider stark beteiligt

Ein weiterer guter Hinweis auf ein Unternehmen mit möglicherweise großem Potenzial ist eine hohe Managerbeteiligung. Nur daran ist erkennbar, ob die Gründer und Vorstände vollkommen von ihrem Geschäft überzeugt sind und sich deshalb mit einem Großteil ihres Vermögens beteiligen.

Beispiele aus der Vergangenheit sind Tesla (WKN: A1CX3T) mit Elon Musk, Amazon (WKN: 906866) und Jeff Bezos oder Warren Buffett mit Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2).

Bei Shop Apotheke Europe ist der Gründer Michael Köhler immer noch zu 12,0 % beteiligt. Und auch bei Freyr Battery halten Torstein Dale Sjøtveit, Tore Ivar Slettemoen und Daniel L. Barcelo jeweils 7,91 %, 7,19 % beziehungsweise 4,24 % der Anteile.

Beide Aktien besitzen somit langfristig Potenzial, auch wenn es zwischenzeitlich zu großen Schwankungen kommen kann und ein Erfolg nie garantiert ist.

Der Artikel Shop Apotheke-Aktie und Freyr Battery-Aktie: 2 Tenbagger-Kandidaten? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Tesla und empfiehlt Shop Apotheke Europe, sowie die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022