3 Gründe, aus denen ich Aktien meide

Aktien meiden? Natürlich nicht generell. Aber es gibt gewisse Gründe, warum ich die Finger von einzelnen Unternehmen oder Anteilsscheine lassen würde. So geht es vermutlich den meisten, wenn nicht allen Investoren.

Blicken wir heute auf drei solcher Gründe. Ich glaube, dass sie für viele Foolishe Investoren eine gewisse Relevanz besitzen dürften.

Darum meide ich Aktien: Kein gutes Geschäftsmodell

Ein erster Grund, warum ich einzelne Aktien meide, hängt mit dem Geschäftsmodell zusammen. Es kann in einigen Fällen einfach nicht gut sein. Wobei das Wörtchen gut in vielerlei Hinsicht gedeutet werden kann. Fangen wir vielleicht bei einer sehr einfachen Bedeutung an.

Es gibt zum Beispiel Geschäftsmodelle, die gehören für mich der Vergangenheit an. Oder dürften es in Zukunft. Zigaretten können wir tendenziell aufgrund steigender Steuern und einer Abkehr vieler Verbraucher in diese Kategorie einordnen. Selbst wenn die operativen Zahlen häufig stark bleiben: Die Tendenz ist zumindest nicht gut.

Ein zweiter konkreter Grund, Aktien aufgrund des Geschäftsmodells zu meiden, ist, dass sie die Welt nicht weiter voranbringen. Waffen, Drogen, die Ausbeutung unseres Planeten? Nein danke. In der Regel verzichte ich gerne bei diesen strategischen Ausrichtungen. Mein Depot sollte im Idealfall einen Ansatz widerspiegeln, der die Welt zu einem besseren Ort macht.

Schwierigkeiten beim Margenprofil

Ein weiterer Grund, Aktien zu meiden, ist für mich das Margenprofil. Inzwischen bin ich auch bei Growth-Stories an einem Punkt angelangt, bei dem ich überzeugt bin: Es muss ein solides Nettoergebnis möglich sein. Auch, dass man über kurz oder lang zumindest skalieren kann.

Ist das nicht gegeben, so sage ich lieber: Nein, danke. Früher oder später läuft jede Investitionsthese nämlich auf Profitabilität hinaus. Geht es lediglich um weiteres Umsatzwachstum, ohne dass sich die Nettoergebnisse signifikant verbessern, kommen Zweifel auf. Auch der Aktienkurs dürfte dann nicht mehr so richtig mitspielen.

Aktien aufgrund des Margenprofils zu meiden ist daher für mich eine gute Entscheidung. Wenn ein Geschäftsmodell sehr kostenintensiv ist, so ist zumindest ein näherer Blick angebracht. Das Management sollte dann zumindest mit einer guten Strategie überzeugen.

Aktien meiden: Circle of Competence

Zu guter Letzt meide ich Aktien, wenn ich sie nicht verstehe. Es können die besten Chancen sein. Oder auch die am heißesten gelobten Chancen der Analysten. Ist mir das Geschäftsmodell ein Rätsel, so halte ich lieber Abstand oder suche nach einer Alternative. Einem ETF oder einer Beteiligungsgesellschaft, die sich in diesem Bereich engagiert, zum Beispiel.

Wie wir anhand dieses Überblicks sehen können, ist es häufig das Geschäftsmodell. Für mich ist das ein sehr elementarer Grund, eine Aktie zu meiden. Vielleicht sogar der wichtigste.

Der Artikel 3 Gründe, aus denen ich Aktien meide ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2022