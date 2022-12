DAX: Index mit Abschlägen gestartet

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas leichter in die neue Handelswoche, bewegt sich aber insgesamt noch in der Handelsspanne der letzten Tage grob seitwärts. Nachhaltige Impulse gehen auch hieraus wieder nicht hervor, vielleicht warten Investoren erst noch die nächste Zinssitzung der Fed am 14. Dezember ab.

Bis dahin könnte sich die bestehende Seitwärtsspanne zwischen den Kursmarken von 14.327 und 14.585 Punkte ungebremst fortsetzen, unterhalb der genannten Unterstützung wären allerdings Abschläge auf 14.026 Zähler und darunter 14.000 Punkte zu bevorzugen.

Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial aufgrund zahlreicher Widerstände beschränkt, eine potenzielle Anlaufstelle könnte der Bereich um die Junihochs bei 14.709 Punkten darstellen. Spätestens ab 14.818 Zählern dürfte es wieder für einige Wochen talwärts gehen.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen lediglich noch aus den USA und werden ab 15:45 Uhr mit dem S&P Global Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe per November (endgültig) vorgestellt. Um 16:00 Uhr stehen Auftragseingänge der Industrie aus Oktober auf der Agenda, zeitgleich wird noch der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor per November veröffentlicht.