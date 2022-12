EQS-News: Klöckner & Co mit Deutschem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet

EQS-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Klöckner & Co mit Deutschem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet



05.12.2022 / 08:00 CET/CEST

Klöckner & Co erhält Auszeichnung in der Kategorie „Transformationsfeld Klima“

Jury würdigt Einführung der Kategorisierung von CO 2 -reduziertem Stahl als zentrales Fundament für Transformation der Branche

-reduziertem Stahl als zentrales Fundament für Transformation der Branche Klöckner & Co konnte sich gegen insgesamt über 1.000 teilnehmende Unternehmen und 11 Finalisten durchsetzen

Duisburg, 5. Dezember 2022 – Klöckner & Co hat den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Transformationsfeld Klima“ gewonnen. Die Jury würdigte die nachhaltige Transformation des Unternehmens und insbesondere die von Klöckner & Co eigens entwickelte Kategorisierung für CO 2 -reduzierten Stahl. Laut der Jury legt Klöckner & Co mit dieser kundenorientierten Kategorisierung ein zentrales Fundament für die Transformation der gesamten Branche, was den Handel mit CO 2 -reduzierten Materialien fördert und damit zahlreiche Chancen für die Zukunft eröffnet. Dieser Ansatz sorgt nach Auffassung der Experten für Transparenz und Vergleichbarkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette und schafft somit ein innovatives Angebot an nachhaltig und stark CO 2 -reduziert produziertem Stahl. Der Preis, der in diesem Jahr zum 15. Mal verliehen wurde, würdigt jährlich Unternehmen, die Nachhaltigkeit als Teil ihres Geschäftsmodells vorantreiben und damit wirksame Beiträge zur Transformation leisten.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: „Mit unserer Kategorisierung wollen wir den Übergang zu nachhaltigeren Produktionsverfahren in unserer Branche beschleunigen. Hierfür haben wir alle CO 2 -reduzierten Produkte und Dienstleistungen unter der Marke Nexigen® vereint. Auf diese Weise können unsere Kunden transparent und einfach CO 2 -reduzierte Produkte und Dienstleistungen finden und bereits heute verlässlich beziehen. Wir freuen uns daher sehr, dass die Jury unsere umfassenden Nachhaltigkeitsaktivitäten mit einem Preis honoriert hat. Mein Dank gilt unserem Team, das mit unermüdlichem Einsatz daran arbeitet, Klöckner & Co zum Pionier einer nachhaltigen Stahl- und Metallindustrie zu machen.“

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist die nationale Auszeichnung für vorbildliche Nachhaltigkeitsleistungen in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. In acht Wettbewerben werden die Sieger aus über 1.000 teilnehmenden Unternehmen gekürt. Damit ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen vergeben. Die Auszeichnung wurde von Guido Kerkhoff persönlich entgegengenommen. Die Übergabe fand im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz statt.

Vor dem Hintergrund, dass die Stahlherstellung für sieben Prozent der weltweit von Menschen verursachten CO 2 -Emissionen verantwortlich ist, ist nachhaltiger Stahl ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin zum emissionsfreien Wirtschaften. Der Aufbau nachhaltiger Geschäftsmodelle ist deshalb zentraler Bestandteil der Strategie von Klöckner & Co. Mit der Einführung der Marke Nexigen® hat das Unternehmen sein ganzheitliches Angebot an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen gebündelt und bietet transparente, CO 2 -reduzierte Lösungen in den Bereichen Werkstoffe, Anarbeitung, Logistik und umfassende Beratungsleistungen an. Darüber hinaus erreichte Klöckner & Co als erstes Unternehmen weltweit, dass alle seine CO 2 -Net-Zero-Ziele im regulären Verfahren nach neuesten Standards der SBTi als wissenschaftlich fundiert anerkannt wurden. Mit seinen Zielen verpflichtet sich Klöckner & Co dazu, die Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette SBTi-konform bis zum Jahr 2050 auf Netto-Null zu senken.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. €. Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO 2 -reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Ambition als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zur führenden digitalen One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

