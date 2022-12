Owens Corning erhöht die Dividende und weitet Aktienrückkauf aus

Der Glasfaserhersteller Owens Corning (ISIN: US6907421019, NYSE: OC) schüttet eine Dividende in Höhe von 52 US-Cents für das vierte Quartal aus. Gegenüber dem Vorquartal (35 Cents) ist dies eine Anhebung um rund 50 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,08 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 2,28 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 91,16 US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2022).

Owens Corning zahlt die Dividende am 19. Januar 2023 an die Anteilsinhaber aus (Record day: 4. Januar 2023). Owens Corning gab auch ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10 Mio. Aktien bekannt. Das Programm ist in Ergänzung zum früheren Aktienrückkaufprogramm, von dem zum 30. September 2022 rund 7,4 Mio. Aktien zur Verfügung standen.

Der Konzern mit Sitz in Toledo, Ohio, ist 1938 gegründet worden und beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter in 33 Ländern. In den ersten 9 Monaten des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 7,48 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,37 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Oktober 2022 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 1,12 Mrd. US-Dollar nach 768 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 0,73 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung beträgt 8,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de