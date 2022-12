WACKER CHEMIE - Übergeordneter Abwärtstrend bald Vergangenheit?

Wacker Chemie AG - WKN: WCH888 - ISIN: DE000WCH8881 - Kurs: 124,050 € (XETRA)

Seit dem Rallyhoch bei 187,10 EUR vom 06. Juni befindet sich die Aktie von Wacker Chemie in einem sich klar abzeichnenden Abwärtstrendkanal und fiel dabei bis an die Unterstützung bei 97,83 EUR zurück. Die Verteidigung der Marke löste Anfang Oktober eine Erholung aus, die sich wie erwartet an die obere Begrenzungslinie des Abwärtstrends arbeiten konnte.

Weiterhin hohes Erholungspotenzial

Jetzt gilt es für die Käuferseite: Mit einem Anstieg über die Trendlinie auf Höhe von 126,00 EUR wäre der erste Schritt für eine übergeordnete Trendwende erfolgt. Ein anschließender Sprung über das Zwischenhoch bei 127,60 EUR wäre dann nur noch Formsache und erst bei 133,00 bis 135,00 EUR wieder mit Gegenwehr der Verkäuferseite zu rechnen. Sollte der Bereich auch überwunden werden, könnte die Aktie zügig bis an das Hoch vom September bei 154,50 EUR und den Widerstand bei 156,10 EUR steigen.

Zu einer Unterbrechung im intakten Aufwärtstrend käme es dagegen bei einem erneuten Bruch der Unterstützung bei 117,80 EUR. Ausgehend von 112,00 EUR könnte die Aktie den Anstieg später fortsetzen.

Wacker Chemie Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf stock3 Terminal, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)