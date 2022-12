EQS-News: ecotel communication ag: ecotel modernisiert die Standortvernetzung von internationalem Versicherungsunternehmen Baloise mit zukunftsweisender SD-WAN-Technologie

EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Sonstiges

ecotel communication ag: ecotel modernisiert die Standortvernetzung von internationalem Versicherungsunternehmen Baloise mit zukunftsweisender SD-WAN-Technologie



Düsseldorf, 06. Dezember 2022 Die ecotel communication ag wurde von dem renommierten Versicherungsunternehmen Baloise mit der Migration der bestehenden MPLS-Vernetzungslösung auf ein zukunftssicheres SD-WAN-Netzwerk beauftragt. Der Auftrag umfasst einen langfristigen Rahmenvertrag für die sichere vernetzte Unternehmenskommunikation der deutschen und ausländischen Standorte bei gleichzeitiger Erhöhung der Ausfallsicherheit. ecotel wird dazu sämtliche Standorte mit performanten Glasfaser-Leitungen ausstatten – mit Bandbreiten von bis zu 1 Gbit/s. Der Datenverkehr wird dabei intelligent und dynamisch über die Datenleitungen verteilt und ermöglicht es, zeitkritische Anwendungen immer über den jeweils schnellsten Weg zu routen. Für zusätzliche Ausfall-Sicherheit wurden die Haupt- und Backup-Datenleitungen der großen Standorte redundant über zwei verschiedene Infrastruktur-Partner und eine getrennte Wegeführung realisiert. Grundlage dafür bildet die Multi-Carrier-Plattform von ecotel. Damit wird die technologische Grundlage für fortlaufende Digitalisierungsmaßnahmen und die sich stetig ändernden Anforderungen an das Geschäftsmodell von Baloise geschaffen. Markus Köbel, Leiter IT-Service Management bei Baloise in Deutschland, erklärt: „Durch die starke Verlagerung von Diensten in die Public-Cloud, die Zunahme von Echtzeit-Kommunikation über das WAN und die erhöhten Anforderungen an Servicequalität ist ein moderneres, flexibles und dynamisches Netz unerlässlich geworden. Mit ecotel haben wir einen zuverlässigen Partner auf Augenhöhe gefunden, der für uns ein passgenaues SD-WAN-Lösungskonzept umsetzen wird, das exakt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist.“ Achim Theis, Vorstand Vertrieb und Marketing (CCO) der ecotel communication ag, ergänzt: „Wir freuen uns über das Vertrauen von Baloise und sind stolz, ein weiteres namhaftes Unternehmen aus der Versicherungsbranche mit unseren innovativen Services für eine moderne Standortvernetzung versorgen zu dürfen. Mit unserer skalierfähigen Infrastruktur und unserem Know-How, kundenindividuelle Anforderungen professionell abbilden zu können, bedienen wir mit Begeisterung auch komplexe Anforderungen wie die von Baloise.“ Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »Cloud & Fiber« im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 20.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten. Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Pressekontakt ITK-Fachmedien

