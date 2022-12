VELODYNE LIDAR - Ist das die Trendwende?

Velodyne Lidar Inc. - WKN: A2QDF9 - ISIN: US92259F1012 - Kurs: 1,180 $ (Nasdaq)

Die von Velodyne Lidar angebotenen Sensor- und Softwarelösungen finden Anwendung unter anderem in den Bereichen autonomes Fahren und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) sowie Robotik. Dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2020 folgte ein kurzer Hype, der die Aktie auf ein Allzeithoch bei 32,50 USD im September 2020 brachte. Anfang 2021 startete dann ein brachialer Abwärtstrend, der die Aktie nach Verlusten von knapp 98 % (!) auf ein Allzeittief bei 0,712 USD im November 2022 brachte. Dieses Allzeittief wurde im Rahmen eines Fehlausbruchs unter das alte Tief aus dem Juli markiert, sofort startete eine schwungvolle Erholung. Diese geht seit letztem Donnerstag in die nächste Runde, die Aktie kletterte gestern leicht über das Novemberhoch und bis an die Abwärtstrendlinie.

Bullen sind im Vorteil

Mit dem Fehlausbruch nach unten und dem V-Reversal liegt ein brauchbarer Trendwendeansatz vor. Bleiben die Käufer jetzt dran und lassen die Aktie nachhaltig über 1,20 USD ausbrechen, wird eine weitere Erholung zum Kreuzwiderstand bei 1,40 - 1,50 USD möglich. Erst oberhalb von 1,50 USD entstehen größere Kaufsignale für eine Rally bis 1,98 - 2,14 USD.

Dreht die Aktie hingegen wieder schwungvoll nach unten und rutscht signifikant unter 0,97 USD zurück, trübt sich die kurzfristige Situation ein. Erneute Abgaben bis 0,82 - 0,85 oder sogar zum Allzeittief bei 0,712 USD könnten dann folgen.

Fazit: Nachdem die Sommerrally wie ein Strohfeuer verpufft war versuchen es die Käufer jetzt erneut. Tatsächlich liegt ein charttechnisch guter Ansatz vor, der durchaus das Potenzial für eine mittelfristige Trendwende nach oben hin bieten würde. Auch wenn das aktuelle Kursniveau gerade mitte- bis langfristig orientierten Tradern attraktive Chancen bietet, zu viel riskieren sollte man bei diesem schwachen Wert nicht.

Velodyne Lidar Inc.

