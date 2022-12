DAX® - Im Konsolidierungsmodus

Kommt es jetzt zu der klassischen „Dezember-Delle“? Unter saisonalen Gesichtspunkten ist oftmals Anfang Dezember nochmals eine kurze Schwächephase festzustellen. Dieses „zyklische Muster“ würde in diese aktuelle Aktienlandschaft passen, denn nach neun positiven Handelswochen in Folge, täte dem DAX® eine Verschnaufpause gut. Charttechnisch droht zudem die Ausprägung einer kleinen Topbildung. Dem Korrekturtief vom 29. November bei 14.327 Punkten kommt in diesem Kontext Signalcharakter zu. Schließlich würde ein Abgleiten unter dieses Schlüssellevel eine obere Trendwende mit einem Abschlagspotenzial von rund 250 Punkten vervollständigen. Das Tief von Mitte November (14.150 Punkte) sowie das Augusthoch (13.948 Punkten) definieren aktuell weitere Rückzugsmarken. Wasser auf die Mühlen der aktuellen Konsolidierungsdiskussion liefern zudem diverse Indikatoren. So liegt im Verlauf des RSI bereits eine Topbildung vor – in der Vergangenheit oftmals ein Vorbote für die äquivalente Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf. Gleichzeitig ist der MACD dem Beispiel des Oszillators gefolgt und hat ebenfalls ein neues Ausstiegssignal generiert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

