Trotz Lockerung der Covid-Restriktionen in China kann der Aktienmarkt keinen Freudensprung zeigen. Es drückt die düstere Aussicht der stark geschrumpften Ex- und Import in China.

Derweil hat BYD den bisherigen Primus VW in PKW Verkäufen überholt und Boeing kann die gesteckten Absatz-Ziele nicht erreichen.

