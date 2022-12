Vorsichtig freundlich | Tesla | Ciena

Die Renditen der US-Staatsanleihen sind diese Woche gesunken, und trotzdem blickt der Nasdaq mit einem Verlust von 4,4% auf die schlechteste erste Handelswoche im Dezember seit 1975! Im Grunde sagt das alles aus. Die Furcht der Anleger hat sich von Inflation, auf Wachstum verlagert. Schwache Kurse bei den Banken, REITS, Reise- und Fluggesellschaft, wie auch der sinkende Ölpreis bringen das zum Ausdruck. Erstaunlich ist, dass die aktuelle Verkaufswelle vor allem durch Stimmung getrieben ist, und weniger durch einen rauchenden Revolver. Wir hatten weder enttäuschende Wirtschaftsdaten (im Grunde das Gegenteil), und es gab diese Woche auch keine nennenswerten Gewinnwarnungen. Aus meiner Sicht bildet dies die Grundlage für eine nahende Rallye, mit den vielen Inflationsdaten der kommenden Tage und der FED-Sitzung am 14. Dezember. Die Tief inverse Zinskurve signalisiert den festen Glauben daran, dass die FED nach erreichen den Zinsgipfels das Niveau lange Zeit beibehalten wird. In Folge wächst die Sorge vor einer Rezession im Jahr 2023. Kurzfristig dürften die saisonalen Trends aber bald am Ruder sitzen. Historisch betrachtet geht es im S&P und dem Nasdaq die ersten 1 ½ Wochen des Dezembers meistens bergab, mit der Weihnachts- und Jahresend-Rallye ab spätestens Mitte des Monats.



00:00 - Intro

00:24 - Vorsichtig freundlich | Saisonale Trends

02:00 - Stimmung treibt den Rücklauf

06:21 - 2023: Das Jahr des Stock Pickings?

07:31 - Market Breadth | US-Staatsanleihen

10:20 - Wie stark kühlt die Wirtschaft ab?

11:29 - Schlagzeilen aus China

14:00 - Ergebnisse (u.a Ciena, C3.ai)

16:06 - GameStop | AMC Entertainment

18:02 - Tesla | Oracle | TikTok

21:23 - ASML | Blackstone | Coinbase

22:51 - Marihuana-Werte | Unilever

23:42 - Analystenkommentare (u.a. Boeing)

25:02 - Closing Bell



