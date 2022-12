3 spannende deutsche Weltmarktführer-Aktien

In Deutschland gibt es Dutzende spannende Unternehmen, die es in ihrer speziellen Nische zum Weltmarktführer gebracht haben. Diese starke Marktposition sollte es ihnen ermöglichen, aus den diversen aktuellen Krisen gestärkt hervorzugehen. Viele dieser Unternehmen sind leider nicht an der Börse notiert. Die folgenden drei Unternehmen hingegen schon – ich finde alle drei interessant.

Aixtron

Aixtron (WKN: A0WMPJ) aus Herzogenrath ist ein Weltmarktführer, den kaum jemand kennt. Das Unternehmen ist führend bei der Herstellung von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Diese Anlagen werden unter anderem von Samsung, LG Electronics oder Infineon genutzt, um ultradünne Schichten auf Halbleiter-Wafer aufzutragen.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Halbleiterprodukten stiegen Umsatz und Ergebnis in den vergangenen Jahren stark. Diese positive Entwicklung setzt sich trotz gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen auch in diesem Jahr fort. In den ersten neun Monaten 2022 stieg der Umsatz um 13 %, das EBIT um 16 %. Angesichts der Pläne für den weltweiten Bau zahlreicher neuer Halbleiterfabriken besteht langfristig weiteres Potenzial.

Entsprechend gut entwickelte sich der Aktienkurs. Das Plus seit Jahresbeginn beträgt 66 % (Stand aller Angaben: 07.12.22). Bezogen auf das erwartete Ergebnis in 2022 beträgt das KGV nun 31. Dies erscheint etwas zu hoch, auch weil das Geschäft durchaus zyklisch sein kann.

Rational

Rational (WKN: 701080) ist für seine großen Küchengeräte mit dem roten Rational-Schriftzug bekannt. Diese kommen zum Beispiel in Kantinen, Restaurants und in Koch-Shows zum Einsatz und erleichtern das Zubereiten von großen Mengen Essen. Rational kommt bei diesen Geräten zur thermischen Speisenzubereitung auf einen weltweiten Marktanteil von ungefähr 50 %.

Das Unternehmen aus Landsberg am Lech entwickelt dies Geräte kontinuierlich weiter (zum Beispiel um eine automatische Reinigungsfunktion oder Fernsteuerung über die Cloud) und steigerte von 2011 bis 2019 in jedem Jahr Umsatz und EBIT. Nachdem Rational im Jahr 2020 stark von der Coronapandemie getroffen wurde, liefen die Geschäfte zuletzt wieder gut. In den ersten neun Monaten 2022 stieg der Umsatz um 25 %, das EBIT um 22 %.

Rational ist ein tolles Unternehmen, ein echter Weltmarktführer. Leider ist die Bewertung dementsprechend immer sehr hoch. Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn 35 % verlor, beträgt das erwartete KGV immer noch 44 (bezogen auf das in 2022 erwartete Ergebnis). Gemessen an dem langfristigen Umsatz- und Ergebniswachstum von rund 10 % ist mir das zu hoch.

Siemens Healthineers

Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers (WKN: SHL100) ist Weltmarkführer im Bereich der bildgebenden Diagnostik, also unter anderem bei Röntgengeräten, CT-Geräten oder Ultraschallgeräten. Seit der Übernahme des US-Konkurrenten Varian im Jahr 2021 ist der Konzern auch im Bereich der Strahlentherapie weltweit führend.

Der Konzern aus Erlangen konnte Umsatz und Ergebnis langfristig mit einstelligen Wachstumsraten steigern. Ab dem Jahr 2020 erlebte das Geschäft jedoch getrieben durch eine hohe Nachfrage nach COVID-Antigen-Schnelltests eine Sonderkonjunktur. Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 stieg der vergleichbare Umsatz um 6 %, das Ergebnis je Aktie wurde um 13 % gesteigert.

Mittelfristig stellt das Management um den langjährigen CEO weiteres Wachstum in Aussicht. Der Umsatz soll um 6 bis 8 % pro Jahr steigen, der bereinigte Gewinn je Aktie gar um 12 bis 15 % jährlich wachsen. Gemessen an diesen Aussichten und an dem soliden, wenig zyklischen Geschäft mit einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze finde ich das KGV von 22 nicht zu hoch.

