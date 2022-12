Trading-Chance VERBIO: Eine gute Chance, dass diese Kreuzunterstützung hält

Werbung

VERBIO, einer der größten Hersteller von Biokraftstoffen, erzielte im Geschäftsjahr 2021/2022 Rekordgewinne. Auch das erste Quartal des am 1.7. begonnenen, neuen Geschäftsjahres lief herausragend. Doch nachdem die Aktie sich daraufhin vergeblich am Ausbruch über das bisherige Rekordhoch versuchte, drehte der Kurs scharf nach unten ab. Doch das ist weniger eine Basis für Short-Trades als im Gegenteil eine mögliche Einstiegschance: Eine Trading-Chance Long.

Dass das mit den immens gestiegenen Gewinnen nicht ewig so weitergehen kann, hatten all diejenigen vermutet, die bei VERBIO nicht dabei waren und der Aktie dabei zusahen, wie sie immer höher lief. Der Ende September vorgelegte Ausblick auf das seit 1.7. laufende Geschäftsjahr 2022/2023 schien den Skeptikern zwar Recht zu geben, aber:

Wenig Raum für echte Skepsis

Dass VERBIO für das bis 30.6.2023 laufende Geschäftsjahr 2022/2023 einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (WBITDA) von „nur“ 300 Millionen sieht, während das EBITDA 2021/2022 bei 500 Millionen lag, ist dann nicht negativ, wenn man weiß, wie man bei VERBIO agiert: mit der gebotenen, kaufmännischen Vorsicht. Hier setzt man Prognosen grundsätzlich so defensiv an, dass man sicher sein kann, sie nicht später senken zu müssen. Anheben hingegen wäre natürlich erlaubt. Für das Geschäftsjahr 2021/2022 hatte VERBIO ebenfalls zunächst tief gestapelt und 150 Millionen im EBITDA angesetzt, am Ende wurden es 500.

Und wenn man sich die am 10.11. vorgelegten Ergebnisse des ersten Quartals 2022/2023 ansieht, stellt man fest: Alleine in diesen Monaten Juli, August und September hatte VERBIO ein EBITDA von 121,4 Millionen erreicht (gegenüber 40,2 Millionen im Vorjahresquartal) und die EBITDA-Gewinnarge dabei mit 20,5 Prozent fast verdoppelt. Die avisierten 300 Millionen sind also nach nur drei Monaten schon zu 40 Prozent erreicht, das darf mit Blick auf mögliche Prognose-Anhebungen optimistisch stimmen. Und angenommen, VERBIO würde den 2021/2022er-Gewinn von knapp fünf Euro pro Aktie auch nur erreichen, wäre die Aktie nach der Korrektur der vergangenen Wochen nicht teuer bewertet. Hinzu kommt:

Doppelter Support bei überverkaufter Markttechnik: Die Bullen haben ihre Chance

Das Chartbild zeigt, dass die Korrektur den Kurs jetzt nahe an eine Kreuzunterstützung aus der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie geführt hat. Zugleich sehen wir die Markttechnik, hier im Chart der Stochastik-Oszillator, bereits auf einem überverkauften Level. Da die Aktie gerade dabei ist, durch die Unterstützungszone 70,30/71,45 Euro zu rutschen, könnte man zwar zweifeln, dass die Verkäufe auf Höhe dieser bei 64,10/64,30 wartenden Auffangzone gestoppt werden, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Man darf nicht übersehen, dass der Test des bisherigen, im April bei 88,10 Euro markierten Verlaufsrekords nicht vor, sondern nach den Ergebnissen des ersten Geschäftsjahresquartals ablief. Nach einer kurzen, negativen Reaktion auf die Zahlen erkennten viele Anleger, dass diese Ergebnisse in Wahrheit sehr gut waren und man sich nicht zu sehr auf die da noch bestätigte, niedrig wirkende EBITDA-Prognose verlegen sollte. Erst, als die Bullen am Rekordhoch auf größeren Abgabedruck trafen, begann die Korrektur, nicht wegen der Ergebnisse des Unternehmens.

Daher kann man unterstellen, dass die Charttechnik hier die größere Rolle spielt. Und das wiederum hieße, dass charttechnisch orientierte Trader in der Region um die Aufwärtstrendlinie und die 200-Tage-Linie eine Zone sehen würden, in der sie normalerweise von Short auf Long drehen würden. Sich hier bereits nahe dieser Zone auf der Long-Seite zu positionieren, wäre daher allemal einen Gedanken wert.

Dieser Trade setzt darauf, dass der Trend hält!

Für diese Trading-Chance Long auf die VERBIO-Aktie stellen wir ihnen hier ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 46,611 Euro, woraus sich ein Hebel von etwa 2,9 errechnet. Den Stop Loss platzieren wir bei 61 Euro in der Aktie, das entspräche im Zertifikat einem Kurs von 1,43 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf VERBIO lautet HG467D.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 70,30 Euro, 71,45 Euro, 88,10 Euro

Unterstützungen: 64,30 Euro, 64,10 Euro, 57,60 Euro, 52,75 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die VERBIO-Aktie

Basiswert VERBIO WKN HG467D ISIN DE000HG467D1 Basispreis 46,611 Euro K.O.-Schwelle 46,611 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,9 Stop Loss Zertifikat 1,43 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.