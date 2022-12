United Airlines könnte bald durchstarten!

Um greifbare Long-Signale auf mittelfristiger Basis bei United Airlines zu erhalten, sollte mindestens ein Kurssprung über 50,00 US-Dollar und somit den 200-Wochen-Durchschnitt einsetzen. Nur in diesem Szenario ließe sich anschließend Aufwärtspotenzial an 54,52 und schließlich 63,70 US-Dollar ableiten. Technisch wäre eine Ausdehnung sogar bis in dem Bereich von rund 80,00 US-Dollar denkbar. Unterstützungen findet die Aktie nun bei 40,07 US-Dollar, dieses Niveau stellt ein erstes mögliches Sprungbrett für das favorisierte Long-Signal dar. Geht es dagegen unter dieses Niveau abwärts, müsste noch einmal die Unterstützungen um 36,83 und 30,54 US-Dollar einspringen.

Den letzten großen Höhepunkt markierte United Airlines bei 97,85 US-Dollar in 2018, durch die Corona-Pandemie ging es rapide auf 17,80 US-Dollar Anfang 2020 abwärts. Nach einem Verlaufshoch bei 63,70 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres hat sich erneut eine Konsolidierung eingestellt, diese fand jedoch im Bereich von rund 30,50 US-Dollar einen Boden vor. Zwar versuchte United Airlines zuletzt über den seit dem letzten Jahr bestehenden Abwärtstrend zu springen, in einem ersten Versuch scheiterte die Aktie. Kurzzeitige Abschläge sollten nun einkalkuliert werden. Wo sich ein potenzieller Einstieg lohnen dürfte, wird im nächsten Absatz klar.

Fazit:

Mittelfristig orientierte Anleger dürften erst bei einem Kursstand von mindestens 50,00 US-Dollar bei der United-Airlines-Aktie profitieren, in einem Long-Szenario könnten dann die Niveaus um 54,52 und 63,72 US-Dollar in einem ersten Schritt angesteuert werden. Darüber wäre sogar ein Anstieg an rund 80,00 US-Dollar technisch möglich. Für all diese Fälle könnte dann beispielshalber das bis Ende nächsten Jahres laufende Turbo Long Zertifikat WKN MD7U3D zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei Umsetzung des ersten Schrittes auf 130 Prozent, Ziel des Scheins läge dann bei 3,41 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei 41,58 US-Dollar nicht überschreiten. Entsprechend würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 1,29 Euro ergeben.