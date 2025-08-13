AKTIE IM FOKUS: Tui springen auf Februar-Hoch - Zahlen und Ausblick positiv
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Tui -Aktie hat am Mittwoch ihre Kursgewinne vom Vortag ausgebaut und ist auf den höchsten Stand seit dem 10. Februar gestiegen. Zuletzt gewann sie 5 Prozent auf 8,29 Euro.
Tags zuvor hatte sie nach vorgelegten Neunmonatszahlen und angehobener Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024/25 bereits um 3,5 Prozent zugelegt.
Die UBS sprach vor allem mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit) von einer positiven Überraschung. Analystin Jaina Mistry von Jefferies schrieb, dass das frühe Wintergeschäft auf Preissteigerungen hindeute und das angelaufene vierte Quartal für die Sparten Hotels und Kreuzfahrten stark aussehe./ck/jha/
