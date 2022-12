ExxonMobil: Die Aktienrückkauf-Maschine!

ExxonMobil (WKN: 852549) hat als Dividendenaktie einen spannenden Lauf hinter sich. Das eigentlich noch junge Jahrzehnt war ein interessanter Zeitraum. So hielt das Management als eines der wenigen bei einer Öl-Aktie die eigene Dividende trotz des Corona- und OPEC-Einbruchs konstant. Diese Wette ist aufgegangen.

Inzwischen sind die Ölpreise bei Brent und WTI wieder sehr, sehr hoch. Das heißt, dass bei ExxonMobil die eigene Dividende wieder sehr sicher ist. Gleichzeitig setzt das Management jedoch auch auf Aktienrückkäufe und hat jetzt eines verkündet: Es gibt mehr! Sehen wir uns das ein wenig näher an. Es handelt sich bei dieser Dividendenaktie jedenfalls um eine Maschine, in vielerlei Hinsicht bei den Kapitalrückführungen.

ExxonMobil: Die Kapitalrückführungs-Maschine!

Das Management von ExxonMobil hat seinen Investoren mitgeteilt, dass man die Aktienrückkäufe weiter anheben möchte. Ursprünglich sollte es ein Volumen in Höhe von 30 Mrd. US-Dollar bis zum Jahre 2023 geben. Das wird jedoch signifikant aufgestockt.

Nach der neuesten Verkündung sollen 50 Mrd. US-Dollar in Aktienrückkäufe bis zum Jahre 2024 fließen. Konkret bedeutet das eine Steigerung im Vergleich zu vorher um 20 Mrd. US-Dollar, wobei es auch ein Jahr mehr für das Erfüllen dieser Aktienrückkäufe gibt. Jedoch sollen, so ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, noch in diesem Jahr rund 10 % mehr der angedachten Mittel in diese Kapitalmaßnahme fließen.

Was bedeutet das mit Blick auf ExxonMobil? Der Börsenwert liegt im Moment jedenfalls bei 430 Mrd. US-Dollar. Wenn wir die 50 Mrd. US-Dollar zu dieser Kennzahl ins Verhältnis setzen, so hieße das, dass das Management rund 11,6 % der ausstehenden Aktien kaufen und einziehen kann. Vermutlich noch ein Quäntchen mehr, der Aktienkurs ist in diesem Jahr schließlich bereits um 77,9 % in Euro gestiegen und die Kapitalrückführungen haben ihren Ursprung nicht erst 2022 genommen.

Wirklich interessant

ExxonMobil ist natürlich eine Öl-Aktie mit allen damit verbundenen Chancen und Risiken. Trotzdem: Die Investitionsthese und der Contrarian-Ansatz des Managements sind voll und ganz aufgegangen. Nebenbei gibt es für Investoren außerdem noch 3,2 % Dividendenrendite, wobei das Management auch diesen Wert um mehr als 3 % erhöht hat.

Insgesamt eine interessante Dividendenaktie, wenn es um Kapitalrückführungen geht. Ob das noch eine Investition wert ist? Entscheide selbst. Das Management scheint jedenfalls sehr zuversichtlich zu sein und führt eine Menge weiteres Kapital an die Investoren zurück.

Der Artikel ExxonMobil: Die Aktienrückkauf-Maschine! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022