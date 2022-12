Dax Chartanalyse von heute 12.12.2022

Der Index pirscht sich am Vormittag an eine wichtige Widerstandszone heran - die Dax Chartanalyse vom Montag.

Widerstand: 14.350 14.400 Unterstützung: 14.260 14.150

Rückblick:

Nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Produzentenpreisen am Freitagnachmittag sackte der Index zunächst deutlich ab, konnte das Gros der Verluste allerdings bis zum Handelsschluss wieder egalisieren. Auch heute geht es nach einer etwas schwächeren Eröffnungsviertelstunde wieder stramm gen Norden.

Ausblick:

Im Vorfeld der im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen pirscht sich der DAX wieder in die Widerstandszone um 14.350 bis 14.400 Punkte heran. Hier ist zunächst wieder mit Gegenwehr der Verkäuferseite zu rechnen, der sich allerdings bei einem Stundenschluss oberhalb von 14.400 Punkten schnell wieder in Luft auflösen könnte. Dem heutigen Nachmittag kommt daher bereits eine richtungsweisende Bedeutung zu was den weiteren Kursverlauf bis Mittwochabend anbelangt.