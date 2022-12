EQS-News: Blue Cap AG gewinnt neuen langfristig orientierten Ankeraktionär

EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Blue Cap AG gewinnt neuen langfristig orientierten Ankeraktionär



13.12.2022 / 14:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Großaktionär PartnerFonds AG i.L. verkauft Teil seines Aktienpakets und reduziert Anteil am Grundkapital von 41,9 % auf 26,9 %

Deutsches Family Office steigt als langfristig orientierter Ankeraktionär ein und hält jetzt 15 % des Grundkapitals an der Blue Cap München, 13. Dezember 2022 – Der bestehende Großaktionär PartnerFonds AG i.L. („PartnerFonds“) teilte der Blue Cap AG („Blue Cap“) heute mit, dass er mit Wirkung zum 13. Dezember 2022 660.000 Aktien seiner bisher 1.842.500 gehaltenen Aktien verkauft hat. Käufer ist ein deutsches Family Office, das namentlich nicht genannt werden möchte. Dieses steigt als neuer Ankeraktionär mit langfristigem Haltehorizont bei der Blue Cap ein. Die neue Aktionärsstruktur der Blue Cap AG sieht damit folgendermaßen aus: PartnerFonds AG i.L. 26,9 %

Family Office 15,0 %

Kreissparkasse Biberach 13,5 % Tobias Hoffmann-Becking, CEO der Blue Cap, begrüßt die Veränderungen im Aktionärskreis: „Wir freuen uns sehr, einen neuen Ankeraktionär bei uns an Bord zu haben. Das substanzielle Investment unseres neuen Aktionärs unterstreicht das große Vertrauen in die von uns verfolgte Unternehmensstrategie zur nachhaltigen Wertentwicklung unserer Beteiligungen.“ Der Entscheidung für den Investor ging ein Auswahl- und Entscheidungsprozess auf Seiten PartnerFonds voraus. Dr. Henning von Kottwitz, Abwickler von PartnerFonds, betont: „Die Transaktion zeigt, dass auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld Blue Cap das Interesse von Investoren findet. Es freut mich sehr, dass wir nach sorgfältiger Suche einen Investor für Blue Cap mit einer langfristigen Perspektive gefunden haben, den das Portfolio, das Management Team und die Strategie der Blue Cap überzeugen. Durch die Transaktion wird die Beteiligung der PartnerFonds an Blue Cap kursschonend reduziert und die Aktionärsstruktur von Blue Cap verbreitert. Ich bin überzeugt, dass sich diese Transaktion auch positiv auf die weiteren Entwicklungsoptionen von Blue Cap auswirken wird und ich bin sehr zuversichtlich, zu gegebener Zeit weitere geeignete Investoren für unsere verbliebenen Anteile gewinnen zu können. Blue Cap hat unverändert großes Potential.“ Die Blue Cap gab am 24. Oktober 2022 stark verbesserte 9-Monatszahlen 2022 bekannt und bestätigte ihre Guidance für das laufende Geschäftsjahr. Demnach geht der Vorstand für 2022 unverändert von einem Konzernumsatz zwischen 335-350 Mio. Euro und einer Adjusted(1) EBITDA-Marge zwischen 8-9 % aus. (1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen 30 und 80 Mio. Euro und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an neun Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.300 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Lisa Marie Schraml

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 288909-24

lschraml@blue-cap.de

13.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com