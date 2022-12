EQS-News: Cherry AG schließt formwechselnde Umwandlung in SE ab

EQS-News: Cherry AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Cherry AG schließt formwechselnde Umwandlung in SE ab Umsetzung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 8. Juni 2022 Dualistisches Verwaltungssystem von Vorstand und Aufsichtsrat bleibt erhalten München, 13. Dezember 2022 – Die Cherry AG [ISIN: DE000A3CRRN9] hat heute mit Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft ihre formwechselnde Umwandlung in eine Societas Europaea (SE) abgeschlossen. Die Cherry SE hat gemäß § 6 Abs. 1 der SE-Satzung ein dualistisches Verwaltungssystem bestehend aus einem Leitungsorgan (Vorstand) und einem Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat). Die Organe der Cherry SE sind daher gemäß § 6 Abs. 2 der SE-Satzung wie bisher in der Cherry AG der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. „Die formwechselnde Umwandlung in die Rechtsform der SE soll der Bedeutung der europa- und weltweiten Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft Ausdruck verleihen und die Positionierung als internationales und europäisches Unternehmen stärken“, kommentiert Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cherry SE. „Wir freuen uns über diesen weiteren Schritt unserer Unternehmensentwicklung, der im Einklang mit unserer zunehmenden Markenstärke in Europa steht“, ergänzt Rolf Unterberger, Vorsitzender des Vorstands der Cherry SE. Alle Aktionäre der Cherry AG werden dieselbe Anzahl an Aktien an der Cherry SE halten wie vor dem Formwechsel an der Cherry AG. Die Zahl der ausgegebenen Stückaktien bleibt unverändert. Der Handel wird nahtlos fortgeführt. Die Umstellung in den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch und ist für die Aktionäre provisions- und spesenfrei. Die bisherige ISIN DE000A3CRRN9, WKN A3CRRN und das Ticker-Symbol C3RY bleiben bestehen. ​ ------------------------------- Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Einsteinstraße 174, c/o Design Offices Bogenhausen, 81677 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

