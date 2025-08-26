EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
26.08.2025 / 13:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|M2 Venture GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Prof.
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Mittnik
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Rubean AG
b) LEI
|391200FE9HIZMPWLOP18
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005120802
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|6,14 EUR
|9.557,70 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,1400 EUR
|9.557,7000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XFRA
26.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rubean AG
|Kistlerhofstr. 168
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.rubean.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100332 26.08.2025 CET/CEST
onvista Premium-Artikel
Kolumne von Stefan RißeDroht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
US-Präsident legt Deals offenSo kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
Exklusive Analyse zum CashflowDiese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Strauchelnder Chip-HerstellerUS-Regierung hält nun zehn Prozent an Intel23. Aug. · dpa-AFX
HalbleiterherstellerUS-Regierung plant keine Beteiligung an TSMC und Micron22. Aug. · Reuters
ROUNDUP: US-Regierung hält zehn Prozent an Intel - Experten nicht begeistertgestern, 14:20 Uhr · dpa-AFX