EQS-DD: Rubean AG: M2 Venture GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.08.2025 / 13:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: M2 Venture GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Prof.
Vorname: Stefan
Nachname(n): Mittnik
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Rubean AG

b) LEI
391200FE9HIZMPWLOP18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005120802

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,14 EUR 9.557,70 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,1400 EUR 9.557,7000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XFRA


26.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rubean AG
Kistlerhofstr. 168
81379 München
Deutschland
Internet: www.rubean.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100332  26.08.2025 CET/CEST

