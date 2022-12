Lennox schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Lennox International Inc. (ISIN: US5261071071, NYSE: LII) zahlt am 13. Januar 2023 eine vierteljährliche Dividende von 1,06 US-Dollar an seine Aktionäre. Record day ist der 30. Dezember 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 4,24 US-Dollar aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 260,06 US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2022) 1,63 Prozent. Im Mai 2022 wurde die Dividende um 15 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Lennox International ist 1895 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Richardson im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Heizungs- und Kühlungssystemen, Wärmepumpen sowie Luftbefeuchtern. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,25 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,06 Mrd. US-Dollar), wie am 27. Oktober 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 141,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 126,3 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 19,82 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt 9,13 Mrd. US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de