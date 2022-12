Schindler Holding AG / Schlagwort(e): ESG

Schindler mit der Note ‘A’ für Transparenz beim Klimawandel ausgezeichnet



13.12.2022 / 07:00 CET/CEST



CDP, die globale Non-Profit Umwelt-Organisation, hat Schindler 2022 als führend in Transparenz und Leistung im Bereich Klimawandel eingestuft und mit der Höchstnote ‘A’ ausgezeichnet. Der 2022er CDP-Fragebogen zum Klimawandel gilt als der Goldstandard für die Umwelttransparenz von Unternehmen. Im Rahmen des CDP-Prozesses werden Unternehmen bewertet und erhalten eine Note von A bis D, basierend auf der Vollständigkeit der Offenlegung, dem Verständnis und dem Management von Umweltrisiken sowie auf vorbildlichem Umwelt-Leadership, wie z.B. der Festlegung ambitionierter und aussagekräftiger Ziele. In den letzten zwei Jahren hat Schindler noch mehr für die Umwelt getan. Die Fahrzeugflotte für Servicetechniker wird sukzessive auf Elektromobilität umgestellt, das Produktangebot um nachhaltige Wartungslösungen für Kunden erweitert und noch stärker auf Technologie und Innovation im Bereich Klimaschutz gesetzt. "Es zum ersten Mal in die CDP-A-Liste geschafft zu haben, stimmt uns zuversichtlich. Unsere Bemühungen haben sich ausgezahlt. Es ist beruhigend zu sehen, dass wir mit dem, was wir tun, dazu beitragen können, das zu schützen, was uns wichtig ist. Unsere Ziele sind hochgesteckt: Wir haben uns verpflichtet, bis 2040 in unserer gesamten Wertschöpfungskette Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen. Und damit nicht genug. Wir werden uns weiterhin Schritt für Schritt für mehr Umweltschutz einsetzen und unser Geschäft dem Klimawandel gegenüber widerstandsfähiger machen", erklärte Silvio Napoli, Verwaltungsratspräsident und CEO von Schindler. Medienmitteilung (PDF) Über Schindler

Der 1874 in der Schweiz gegründete Schindler Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen, Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

Über CDP

CDP ist eine globale Non-Profit-Organisation, die ein weltweites System zur Offenlegung von Umweltdaten für Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt. CDP, das im Jahr 2000 gegründet wurde und mit mehr als 680 Finanzinstituten mit einem Vermögen von über 130 Billionen US-Dollar zusammenarbeitet, leistete Pionierarbeit, indem es die Kapitalmärkte und das Beschaffungswesen von Unternehmen nutzte, um diese zu motivieren, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren, Wasserressourcen zu schützen und Wälder zu erhalten. Fast 20.000 Organisationen auf der ganzen Welt legten 2022 Daten durch das CDP offen, darunter mehr als 18.700 Unternehmen, die die Hälfte der globalen Marktkapitalisierung ausmachen, sowie über 1.100 Städte, Staaten und Regionen. Mehr Informationen:

