TIERdirekt-Tierkrankenversicherungen werden jetzt von Barkibu verwaltet

Alle TIERdirekt-Tierkrankenversicherungen werden ab Dienstag, 13. Dezember 2022, von Barkibu verwaltet. Das hat die Great Lakes Insurance SE, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierte Anbieter von Versicherungslösungen mit Sitz in München, entschieden. Great Lakes Insurance SE ist der Risikoträger aller TIERdirekt- Tierkrankenversicherungen.

Nach der Beauftragung der Great Lakes Insurance SE werden alle TIERdirekt-Tierkrankenversicherungen vollständig von Barkibu betreut. TIERdirekt wird die Dienstleistungen für diese Tierkrankenversicherungen einstellen, und Barkibu wird bisherige und neue Ansprüche verwalten sowie die Beiträge der Versicherungspolicen einziehen.

Das in Köln niedergelassene Unternehmen Barkibu wurde im Jahr 2014 gegründet. Barkibu hat sich auf dem Markt für Tierkrankenversicherungen einen guten Ruf für Reaktionsschnelligkeit und Zuverlässigkeit erworben. Im Laufe der Zeit hat Barkibu erfolgreich Millionen von Gesundheitsfragen für Haustiere bearbeitet. Die schnelle Reaktion auf Gesundheitsfragen von Haustieren und die mobilen Apps für iOS und Android machen Barkibu zu einem der führenden Anbieter von Krankenversicherungen für Haustiere in Europa. Deshalb konnte das Unternehmen im Jahr 2022 ein exponentielles Wachstum verzeichnen.

Die Versicherungspolicen von Barkibu werden von Great Lakes Insurance SE gezeichnet. Als Anbieter von Versicherungslösungen mit Sitz in München wird Great Lakes von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert und unterhält ständige Niederlassungen im Vereinigten Königreich (London), Irland (Dublin), Italien (Mailand), der Schweiz (Zug/Cham) und Australien (Sydney).

"Wir haben uns schon immer für hervorragende Leistungen in der Krankenversicherung für Haustiere eingesetzt, und die Kunden von TIERdirekt sind jetzt in besten Händen", so Álvaro Gutiérrez, Co-CEO von Barkibu und ehemaliger Vizepräsident von JP Morgan. "Wir arbeiten jeden Tag hart daran, ein verlässlicher Partner zu sein - sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Versicherungspartner."

"Wir setzen uns dafür ein, dass die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen den Bedürfnissen und Interessen unserer Kunden entsprechen und ihnen einen Mehrwert bieten", sagt Florian Heger, Leiter Agenturgeschäft bei Great Lakes Insurance SE. "Mit dieser Entscheidung sind die Kunden von TIERdirekt bei Barkibu in besten Händen und haben weiterhin einen hervorragenden Krankenversicherungsschutz für Haustiere."

Über Barkibu

Barkibu hat ein neues Gesundheitserlebnis für Haustiere geschaffen. Über die Barkibu-App können Haustiereltern Unterstützung bei der Pflege ihrer Tiere erhalten, ihre Symptome überprüfen und sofort eine Triage erhalten sowie mit einem Live-Tierarzt sprechen. Alles von zu Hause aus, in Echtzeit und ohne sich um die Kosten zu kümmern. Barkibu erreicht dies durch eine Kombination aus einem KI-gesteuerten Tierarzt-Assistenten, der seine eigenen Algorithmen mit echten Falldaten füttert, einer Chat- und Video-Telemedizin-Plattform und einer umfassenden Versicherungspolice.

Kontakt: Álvaro Gutiérrez, Co-Geschäftsführer von Barkibu alvaro@barkibu.com+49 221 82828637