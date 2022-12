EQS-DD: GFJ ESG Acquisition I SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

GFJ ESG Acquisition I SE: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.12.2022 / 12:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zur Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt bzw. zur Person, die in enger Beziehung zu ihr steht



Name1

GFJ Holding GmbH & Co. KG, Person in enger Beziehung zu



2. Grund der Meldung



Position/Status2 Mitglied der Geschäftsleitung

Ursprüngliche Meldung/Ergänzung3 N/A



3. Angaben zum Emittenten, Marktteilnehmer für Emissionszertifikate, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zur Auktionsaufsicht



Name4 GFJ ESG Acquisition I SE

LEI5 391200CLINOY60KP3T33











4. Einzelheiten zu der/den Transaktion(en): Dieser Abschnitt ist für 1jede Art von Instrument, 2jede Art von Transaktion, 3jedes Datum und 4jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen:







Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments6 Aktien der Klasse B

Identifizierungscode7 N/A

Art der Transaktion8 Verpfändung von 1.155.625 Aktien der Klasse B

Preis(e) und Umfang(e)9 Preis(e) Nicht quantifizierbar Umfang(e) Nicht quantifizierbar

Aggregierte Informationen

Aggregiertes Volumen10 Nicht quantifizierbar

Preis11 Nicht quantifizierbar



Datum der Transaktion12 13/12/2022

Ort der Transaktion13 Außerhalb eines Handelsplatzes







Anmerkungen



1 Bei natürlichen Personen: Vor- und Nachname(n). Für juristische Personen: vollständiger Name einschließlich der Rechtsform gemäß dem Register, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, falls zutreffend.

2 Bei Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, ist die Position anzugeben, die sie beim Emittenten, beim Marktteilnehmer für Emissionszertifikate, bei der Auktionsplattform, beim Auktionator oder bei der Auktionsaufsicht innehaben, z. B. CEO, CFO. Für Personen, die in enger Beziehung zueinander stehen:

- Angabe, dass die Meldung eine Person betrifft, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt;

- Name und Position der betreffenden Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt.

3 Angabe, dass es sich um eine Erstmeldung oder eine Änderung früherer Meldungen handelt. Im Falle einer Änderung ist der Fehler zu erläutern, der durch diese Meldung berichtigt wird.

4 Vollständiger Name der Einrichtung.

5 Legal Entity Identifier-Code gemäß ISO 17442 LEI-Code.

6 Angabe der Art des Instruments:

- Eine Aktie, ein Schuldinstrument, ein Derivat oder ein mit einer Aktie oder einem Schuldinstrument verbundenes Finanzinstrument;

- ein Emissionszertifikat, ein auf einem Emissionszertifikat basierendes Auktionsprodukt oder ein Derivat, das sich auf ein Emissionszertifikat bezieht.

7 Instrumentenkennung gemäß der Definition in der Delegierten Verordnung der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden, die gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 angenommen wurde.

8 Beschreibung der Geschäftsart, gegebenenfalls unter Verwendung der in Artikel 10 der gemäß Artikel 19 Absatz 14 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 erlassenen Delegierten Verordnung (EU) 2016/522 der Kommission genannten Geschäftsart oder eines in Artikel 19 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 genannten spezifischen Beispiels. Gemäß Artikel 19 Absatz 6 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ist anzugeben, ob die Transaktion mit der Ausübung eines Aktienoptionsprogramms verbunden ist.

9 Werden mehrere Transaktionen derselben Art (Käufe, Verkäufe, Ausleihungen, Anleihen, ...) mit demselben Finanzinstrument oder Emissionszertifikat am selben Tag und am selben Transaktionsort durchgeführt, so sind die Preise und Mengen dieser Transaktionen in diesem Feld in zweispaltiger Form wie oben dargestellt zu melden, wobei so viele Zeilen wie nötig einzufügen sind. Es sind die Datenstandards für Preis und Menge, gegebenenfalls einschließlich der Preiswährung und der Mengenwährung, zu verwenden, die in der Delegierten Verordnung der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festgelegt sind.

10 Die Volumina mehrerer Transaktionen werden aggregiert, wenn diese Transaktionen:

- sich auf das gleiche Finanzinstrument oder Emissionszertifikat beziehen;

- von derselben Art sind;

- am selben Tag ausgeführt werden;

- und am selben Transaktionsort ausgeführt werden.

Unter Verwendung des Datenstandards für die Menge, gegebenenfalls einschließlich der Mengenwährung, wie in der Delegierten Verordnung der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festgelegt.

11 Preisinformationen:

- Im Falle einer Einzeltransaktion der Preis der Einzeltransaktion;

- Im Falle der Aggregation der Volumina mehrerer Transaktionen: der gewichtete Durchschnittspreis der aggregierten Transaktionen.

Unter Verwendung des Datenstandards für den Preis, gegebenenfalls einschließlich der Preiswährung, wie in der Delegierten Verordnung der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 festgelegt.

12 Datum des jeweiligen Tages der Ausführung der gemeldeten Transaktion. Unter Verwendung des ISO 8601 Datumsformats: JJJJ-MM-TT; UTC-Zeit.

13 Name und Code zur Identifizierung des MiFID-Handelsplatzes, des systematischen Internalisierers oder der organisierten Handelsplattform außerhalb der

