MERCK & CO - Bullen machen weiter Druck

Die Aktie das amerikanischen Pharmariesens Merck & Co befindet sich seit mehreren Wochen in einer sehr steilen Rally. Die Aktie notierte im September 2022 noch bei 84,52 USD. Ende Oktober gelang der Ausbruch über das alte Allzeithoch bei 96,69 USD aus dem Jahr 2000. In der letzten Woche erreichte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 111,37 USD.

Danach kam es zu leichten Abgaben, die aber in dieser Woche schon wieder gekauft werden. Die Aktie notiert wieder nahe am Allzeithoch. Nach den starken Gewinnen in den letzten Wochen ist die Aktie überkauft.

Rally intakt

Die Aktie von Merck & Co könnte bei einem Ausbruch ihre Rally der letzten Wochen direkt fortsetzen und knapp über 120 USD ansteigen. Dort liegt ein größeres Zwischenziel. In diesem Bereich muss also mit einer größeren Konsolidierung gerechnet werden.

Sollte die Aktie unter das bisherige Wochentief bei 107,32 USD abfallen, könnte es sofort zu einer Konsolidierung kommen. Dabei wären Abgaben in Richtung 96,69 USD möglich. Anschließend stünde aber immer noch eine Rally gen 120 USD auf dem Fahrplan.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Merck & Co ist bullisch. Das nächste große Ziel liegt bei ca. 120 USD.

