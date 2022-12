MVV Energie will eine konstante Dividende ausschütten

Der Mannheimer Energieversorger MVV Energie (ISIN: DE000A0H52F5) will seinen Aktionären für das 2022 (1. Oktober 2021 – 30. September 2022) eine Dividende in Höhe von 1,05 Euro ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr bleibt die Dividende damit unverändert. Die Hauptversammlung findet am 10. März 2023 statt.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 28,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,72 Prozent. Die bereinigten Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (Adjusted EBIT) erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 298 Mio. Euro. Der bereinigte Jahresüberschuss nach Fremdanteilen verbesserte sich um 26 Mio. Euro auf 176 Mio. Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,67 Euro (Vorjahr: 2,28 Euro).

Mit der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bleibt MVV angesichts der volatilen Bedingungen an den Märkten und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vorsichtig. Insgesamt ist das Unternehmen aber zuversichtlich, sein operatives Ergebnis – also ohne Veräußerungsgewinne als Einmaleffekte – auf dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres halten zu können.

MVV ist mit über 6.500 Mitarbeitern in der Energieerzeugung, Energiehandel, Energieverteilung über eigene Netze sowie im Vertrieb und im Energiedienstleistungsgeschäft tätig. MVV ist auch Betreiber von thermischen Abfallverwertungs- und Biomasseanlagen. Operativ ist MVV Energie in Deutschland, Großbritannien und in der Tschechischen Republik aktiv.

Redaktion MyDividends.de