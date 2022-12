Walt Disney: Lauern hier 3 Mrd. US-Dollar?!

Walt Disney (WKN: 855686) hat die eigene Werbung im Streaming-Programm gestartet. Wir können ein vergünstigtes Modell mit einigen Anzeigen buchen anstelle des bisher üblichen Modells, das eben weiterhin werbefrei auskommt. Das Management geht dabei mit dem Markt, der sich in diese Richtung entwickelt, und hofft natürlich auf weiteres Wachstum.

Aber wie groß ist das Potenzial für Walt Disney? Das ist eine Frage, die Analysten und Investoren gleichermaßen beschäftigt. Nun gibt es eine erste Antwort, die Foolishe Investoren durchaus interessieren sollte.

Walt Disney: Schnelle 3 Mrd. US-Dollar?

Wie Geetha Rangathan, eine Analystin von Bloomberg, berechnet hat, könnte Walt Disney mit der werbefinanzierten Streaming-Variante bis zu 3 Mrd. US-Dollar innerhalb von drei Jahren erreichen. Das zeigt, dass hier ziemlich rasant ein größeres Umsatzpotenzial möglicherweise erreichbar ist.

Doch auch kurzfristig kann sich dieser neue Marktzweig lohnen. Wie die Analystin weiter ausführt, erwartet sie für das erste Jahr ein Umsatzpotenzial in einer Spanne zwischen 500 Mio. US-Dollar und einer Milliarde US-Dollar. Zum Vergleich: Bislang setzt der Gesamtkonzern in seinem Direct-to-Consumer-Segment 19,55 Mrd. US-Dollar um. Es könnte sich also schnell ein Wachstumspotenzial von bis zu 5 % ergeben, perspektivisch von bis zu 15 % durch digitale Werbung. Das ist nicht gerade wenig, zumal es sich bei dem Segment nicht alleine um eine Disney+-spezifische Betrachtung handelt.

Werbung scheint für Walt Disney ein lukrativer Zweig zu sein. Oder eben eine neue, ausbaufähige Umsatzquelle. Zumindest, wenn die Perspektive der Analystin von Bloomberg zutreffend sein sollte.

Nicht die einzige Wachstumsmöglichkeit

Für das Streaming-Segment von Walt Disney und Disney+ ist die Werbung daher ein möglicher Milliardenmarkt. Es besteht eine gute Chance, dass es weitere Nutzer gibt, das zeigen zumindest solche Prognosen. Jetzt muss das Management nur noch liefern, um die ambitionierten Prognosen auch zu rechtfertigen.

Generell dürfte die Einführung der Werbung auch einen Beitrag leisten, um bei Walt Disney die bis zum Jahre 2024 ausgegebenen Streaming-Ziele zu erreichen. Trotzdem gibt es natürlich Unsicherheiten und es dürften sich in den kommenden Wochen mehrere Perspektiven hinzugesellen. Voraussichtlich auch einige kritischere Blickwinkel. Warten wir für den Moment vielleicht erst einmal ab, welche Auswirkungen dieser Schritt auf das Zahlenwerk wirklich hat.

