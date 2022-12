EQS-News: CLIQ Digital startet cliq.de

EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Corporate News CLIQ Digital startet cliq.de Der brandneue Dienst cliq.de "Best of Alles" geht für 6,99 Euro pro Monat mit Filmen & Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen online DÜSSELDORF, 15. Dezember 2022 - CLIQ Digital hat heute mit cliq.de seinen auf den Massenmarkt ausgerichteten All-in-One-Streaming-Dienst auf den deutschen Markt gebracht. Der Dienst bietet unbegrenzten Zugang und bündelt fünf verschiedene Arten von Streaming-Content: Filme und Serien, Musik, Sport, Hörbücher und Spiele. Der Preis für den Dienst beträgt 6,99 Euro pro Monat mit einem kostenlosen Probeabonnement von 30 Tagen. cliq.de ist im Internet, im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar und verspricht seinen Abonnenten "Best of Alles", damit sie ihren Lieblings-Streaming-Content sehen, hören und spielen können, wo und wann sie wollen. Weitere Informationen finden Sie unter https://cliq.de/about/. Stellungnahme des Vorstands „Wir sind sehr stolz darauf, diesen neuen Service auf den deutschen Markt zu bringen", sagt CEO Luc Voncken. „Der Service ist einfach, umfangreich und erschwinglich. Unser Streaming-Dienst bündelt Filme und Serien, Musik, Sport, Hörbücher und Spiele. Mit diesem einzigartigen Angebot machen wir es unseren Abonennten einfach und machen Content für jeden zugänglich und erschwinglich." Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Julián Palacios, j.palacios@cliqdigital.com, +49 151 18476600 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Vorläufige und ungeprüfte Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 Dienstag 31. Januar 2023 Geschäftsbericht 2022 und Videokonferenz Dienstag 21. Februar 2023 Hauptversammlung 2023 Donnerstag 6. April 2023 Finanzbericht Q1 2023 und Videokonferenz Donnerstag 4. Mai 2023 Halbjahresfinanzbericht 2023 & Videokonferenz Donnerstag 3. August 2023 Finanzbericht Q3/9M 2023 und Videokonferenz Donnerstag 2. November 2023

Über CLIQ Digital CLIQ Digital ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf das Performance-Marketing von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt spezialisiert hat und seinen Abonnenten unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im digitalen Marketing zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter aus 32 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzenten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

