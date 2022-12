EQS-News: Veganz Group AG: Veganz sichert sich revolutionäre Vitiprints-Lizenz zum Drucken von Milchalternativen

EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Veganz sichert sich revolutionäre Vitiprints-Lizenz zum Drucken von Milchalternativen (Berlin, 15. Dezember 2022) Die Veganz Group AG (veganz.de), der einzige Multikategorie-Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa, gab heute bekannt, dass sie sich eine Lizenz für ein einzigartiges neues patentiertes Druckverfahren zur Herstellung von gedruckten Hafer-, Mandel-, Soja- und anderen Milchalternativen von der Vitiprints LLC gesichert hat. Die Vitiprints LLC ist ein in den USA ansässiges Technologieunternehmen, das eine innovative zweidimensionale („2D“) Hochgeschwindigkeitsdrucktechnologie entwickelt hat, um gesündere, umweltfreundlichere Alternativen zu Milch und Milchprodukten anzubieten. Die Details der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben. Veganz wird damit eine Reihe von sowohl marktreifen und patentrechtlich geschützten als auch umweltfreundlichen und wettbewerbsfähigen gedruckten Milchalternativen und damit verbundenen Produkten produzieren, die in verschiedenen Formen sowohl im Bereich Food Service als auch direkt für Konsument:innen geeignet sind. Diese einzigartigen gedruckten Sheets, Discs oder Pads lassen sich ganz einfach und schnell in frische, qualitativ hochwertige und gesunde Milchalternativen verwandeln. Die schnell löslichen, gut transportierbaren und vielseitigen gedruckten Produkte kombinieren Hafer, Mandeln oder Soja höchster Qualität und sind optional frei von Zucker, Gluten, Füllstoffen und Konservierungsmitteln. Darüber hinaus reduziert diese innovative Milchalternative sowohl das Verpackungsvolumen für die Lagerung als auch das Gewicht des Produkts um mehr als 90 Prozent und bietet für die Umwelt echte Vorteile, indem es dazu beiträgt, Plastikverpackungen, Wasserverbrauch und Versandkosten zu reduzieren. Zudem bietet das Vitiprints-Verfahren nicht nur sofort verfügbare frische Milchalternativen, sondern erhöht auch ihre Haltbarkeit auf über zwei Jahre. Die Veganz-Milchalternativen werden in plastikfreien Verpackungen angeboten und verursachen 75 Prozent weniger CO2 und 53 Prozent weniger andere Treibhausgase als herkömmliche, in Plastikflaschen verpackte Milch. Dabei können die gedruckten Veganz-Sheets oder -Discs mit einem handelsüblichen Mixer unter Zugabe von Wasser gemischt werden oder als Veganz-Pads direkt in Getränke wie Kaffee und Tee als Alternative für herkömmliche Kaffeesahne gegeben werden. „Wir freuen uns, mit Veganz eine exklusive Lizenz für die „Vitiprints Printed Milk Technology“ vereinbart zu haben, die sich auf die gesamte Europäische Gemeinschaft erstreckt", sagt Andrew Ferber, Geschäftsführer von Vitiprints. "Dieses innovative neue Verfahren wird es Veganz ermöglichen, nicht nur ein geschmacklich hervorragendes Produkt herzustellen, sondern auch den Standard-Milch-Fußabdruck im Einzelhandel und darüber hinaus drastisch zu reduzieren! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die Einführung der Vitiprints-Technologie in Europa mit einem großartigen Partner wie Veganz sowie auf die Einführung eines völlig neuen Standards im Lebensmittel- und Getränkesektor.“ „Die Vitiprints-Lizenz für gedruckte Milchalternativen ermöglicht es uns, eine hochmoderne Drucktechnologie zu nutzen, die uns dabei hilft, die Bedürfnisse der Verbraucher:innen auf gesunde, umweltfreundliche und nachhaltige Weise zu erfüllen, während wir gleichzeitig unser Produktportfolio auf neue Zielmärkte ausweiten können“, sagt Jan Bredack, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Veganz Group AG. „Wir freuen uns sehr, dass unsere neuen Lebensmitteldruckprodukte die umweltfreundlichen, wohlschmeckenden und noch gesünderen Alternativen bieten, die unsere Kund:innen bei jedem Veganz-Produkt suchen, das sie kaufen.“ Über Vitiprints LLC

Vitiprints™ ist ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Drucktechnologie für die Herstellung von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten durch die Eliminierung von Wasser und Füllstoffen in Vitaminen, Getränken, Milch, Arzneimitteln, Körperpflege- und Reinigungsprodukten, indem Gewicht, Größe und Kosten drastisch reduziert werden. Die patentrechtlich geschützte Technologie von Vitiprints geht auf die Umweltbelastung, die logistischen Einschränkungen und den Druck auf die Gewinnspanne ein, indem sie voll funktionsfähige, kostengünstige Produkte druckt, die keinen Bedarf an Kunststoffverpackungen oder Komponenten haben. Die anpassbare Drucktechnologieplattform von Vitiprints nutzt Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsdruckanlagen für eine schnelle und kosteneffiziente Skalierung der Produktionskapazität in vielen Branchen mit hohen Stückzahlen.

www.vitiprints.com Über die Veganz Group AG

Veganz (veganz.de) – Gut für dich, besser für alle – ist die Marke für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und ist in mehr als der Hälfte der europäischen Länder in über 22.000 Points of Sale (POS) weltweit erhältlich. Daneben wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Für dieses Engagement wurde Veganz in einem Handelsblatt-Ranking 2021 zur innovativsten Lebensmittelmarke Deutschlands gewählt.

