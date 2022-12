Platin: Saisonal wieder gefragt

Praktisch die ganze Zeit aus Mitte dieses Jahres nutzten Investoren dafür, um in einem Abwärtstrend beim Platin-Future einen Boden auszubilden, dies geschah zwischen den Kursmarken von 824 und 972 US-Dollar. Nachdem schließlich Anfang November ein Sprung über die für ein Kaufsignal notwendige Triggerlinie um 972 US-Dollar gelungen war, konnte nur wenig später ein Verlaufshoch bei 1.059 US-Dollar markiert werden. Seither schwankt das Industriemetall in einer immer kleiner werdenden Handelsspanne grob seitwärts, was auf ein symmetrisches Dreieck und damit potenzielles Folgekaufsignal schließen lässt.

Technisch sauberer Chart

Der aktuelle Bereich zwischen 972 und grob 1.050 US-Dollar ist vorläufig als neutral zu bewerten, erst bei einer positiven Auflösung des symmetrischen Dreiecks mit einem Kurssprung darüber dürfte eine zweite größere Kaufwelle entstehen und den Platin-Future in Richtung 1.146 und 1.177 US-Dollar vorantreiben. Dadurch würde auch der im Sommer aufgebaute Boden weiter an Bedeutung gewinnen und würde langsam mittelfristige Signale zulassen. Ein Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 952 US-Dollar sollte dagegen tunlichst vermieden werden, dies könnte nämlich mit einer Negierung des kürzlich aufgestellten Bodens einhergehen.