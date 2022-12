IRW-News: Canagold Resources Ltd.: Canagold meldet den Abschluss des vollständig gezeichneten Bezugsrechtsangebots

IRW-PRESS: Canagold Resources Ltd.: Canagold meldet den Abschluss des vollständig gezeichneten Bezugsrechtsangebots

Vancouver, B.C. - 16. Dezember 2022 - Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (das Unternehmen oder Canagold - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource-corp/), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Bezugsrechtsangebot, das am 9. Dezember 2022 auslief (das Bezugsrechtsangebot), abgeschlossen hat. Beim Abschluss begab Canagold 25.277.221 Stammaktien des Unternehmens (die Aktien) an die Bezugsrechtsinhaber zu einem Preis von 0,175 Dollar pro Aktie und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 4.423.514 Dollar. Außerdem gab das Unternehmen gemäß einer Standby-Garantievereinbarung vom 28. Oktober 2022 weitere 20.352.577 Aktien an Sun Valley Investments AG (Sun Valley) aus.

Das Unternehmen erhielt Zeichnungen von bestehenden Aktionären für 21.249.413 Aktien im Rahmen des Grundzeichnungsrechts und für 4.027.808 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Zeichnungsrechts, was einer Zeichnungsrate von 55 % entspricht.

Ich freue mich sehr über die starke Unterstützung, die wir von unseren Aktionären im Rahmen dieses Bezugsrechtsangebots erhalten haben, sagt Catalin Kilofliski, CEO von Canagold. Dies ist ein bedeutender Vertrauensbeweis für das neue Managementteam von Canagold, unsere Strategie und die Pläne, die wir haben, um New Polaris durch die Machbarkeits- und Genehmigungsphasen zu führen.

Darüber hinaus hat Canagold zusätzlich zu den Aktien, die Sun Valley im Rahmen seines Grundzeichnungsrechts und des zusätzlichen Zeichnungsrechts erworben hat, 20.352.577 Aktien an Sun Valley begeben. Das Unternehmen hat von dem Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 3.561.701 Dollar, der von Sun Valley zu zahlen wäre, insgesamt 2.546.336 Dollar zur Rückzahlung und Kündigung des von Sun Valley im August 2022 gewährten Darlehens in Höhe von 2,5 Millionen Dollar zuzüglich aufgelaufener Zinsen sowie insgesamt 178.085 Dollar an Gebühren gemäß der Garantievereinbarung abgezogen.

Vor der Ausübung der Rechte und der Standby-Garantie hielt Sun Valley 22.990.371 Aktien von Canagold, was 25,19 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht.

Nach der Ausübung der Rechte und der Standby-Garantie hält Sun Valley 54.838.133 Aktien des Unternehmens, was 40,06 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Canagold entspricht.

Die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens beträgt nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots 136.889.394.

Soweit Canagold nach angemessenen Nachforschungen bekannt ist, haben Board-Mitglieder, leitende Angestellte, Mitarbeiter und Insider des Unternehmens - mit Ausnahme von Sun Valley - Bezugsrechte ausgeübt, wozu auch Bezugsrechte in Zusammenhang mit zusätzlichen, am Markt erworbenen Rechten gehören, und etwa 50.000 Aktien im Rahmen des Bezugsrechtsangebots erworben, was einem Zeichnungserlös von insgesamt etwa 8.750 Dollar entspricht. Soweit dem Unternehmen nach angemessenen Nachforschungen bekannt ist, wurde keine Person zu einem neuen Aktionär, der nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots mehr als 10 % der Aktien hielt.

Die Teilnahme am Bezugsrechtsangebot durch bestimmte nahestehende Parteien des Unternehmens, nämlich Board-Mitglieder, leitende Angestellte und Aktionäre mit einer Beteiligung von mindestens 10 % des Unternehmens, stellt eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Das Unternehmen beruft sich auf eine Befreiung von den Erfordernissen der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101, da der Marktwert der Beteiligung am Bezugsrechtsangebot und der Standby-Garantie von Sun Valley 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt.

Im Zusammenhang mit dem Bezugsrechtsangebot wurden keine Verkaufsgebühren oder -provisionen gezahlt. Der Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird gemäß den Angaben im entsprechenden Rundschreiben des Unternehmens vom 4. November 2022 verwendet werden, das auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist.

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, das Projekt New Polaris durch die Machbarkeits- und Genehmigungsphase zu bringen. Canagold ist auch bestrebt, seine Vermögensbasis durch zukünftige Akquisitionen weiterer fortgeschrittener Projekte zu erweitern. Das Unternehmen kann auf ein Team von technischen Experten zurückgreifen, die dazu beitragen können, einen bedeutenden Wert für alle Aktionäre von Canagold zu schaffen.

Catalin Kilofliski

Catalin Kilofliski

Chief Executive Officer

-30-

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Knox Henderson, VP Corporate Development

Tel: +1 (604) 416-0337

Handy: +1 (604) 551-2360

Gebührenfrei: +1-877-684-9700

E-Mail: knox@canagoldresources.com

Website: www.canagoldresources.com

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Erklärungen bezüglich des Abschlusses des Bezugsrechtsangebots, der zukünftigen Leistung von Canagold, der Verwendung des Erlöses aus dem Bezugsrechtsangebot und der Pläne und Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionsgebiete, einschließlich des Zeitrahmens für diese Pläne und Programme. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie plant, nachgewiesen, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Potenzial, scheint, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, mindestens, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen, eintreten oder erzielt werden, könnten, können, würden, sollten, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen betreffen und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68641

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68641&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1368421014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.