Tesla-Aktie: 3 Gründe, warum sie weiter fällt

Tesla (WKN: A1CX3T)-Aktien sind vom Hoch mittlerweile mehr als 60 % gefallen (16.12.2022). Oft verstärken sich Kursbewegungen selbst und führen so in Krisen zu einer Panik und Unterbewertung. Ein Grund dafür könnte sein, dass viele Anleger nur Kurscharts beobachten, ohne den genauen Wert eines Unternehmens zu kennen.

Zwar war der Tesla-Aktien-Anstieg nach 2019 aufgrund der ab da an erzielten Gewinne gerechtfertigt, aber Ende 2020 und 2021 waren die Wertpapiere bereits überbewertet. Doch warum brechen sie nun so stark ein?

1. Twitter-Kauf belastet auch Tesla-Aktien

Als ein möglicher Grund für den Einbruch der Aktien wird Elon Musks Twitter-Kauf gehandelt. Obwohl er sieben Tage die Woche arbeitet und im Twitter-Hauptquartier schläft, könnte ihn die zusätzliche Aufgabe von der weiteren Tesla-Entwicklung ablenken.

Bedeutsamer ist jedoch, dass Elon Musk die Finanzierung des Twitter-Kaufs mit Tesla-Aktien abgesichert hat. Fallen sie nun zu stark, könnte er gezwungen sein, noch mehr Anteile zu verkaufen. Dann befinden wir uns im oben beschriebenen Negativkreislauf, der unter den Anlegern zu noch mehr Panik führt.

Zuletzt verkaufte Elon Musk für weitere 3,58 Mrd. US-Dollar Tesla-Aktien, obwohl sie vom Hoch bereit mehr als 60 % gefallen waren. Da Manager in solchen Situationen stets kaufen, ist davon auszugehen, dass er das Geld zur Twitter-Stabilisierung benötigt.

Dass die Twitter-Übernahme ein Grund für den Kursrückgang der Tesla-Aktien ist, belegt ebenfalls eine neue Meldung. Demnach sucht Elon Musk nach neuen Twitter-Investoren, was darauf hindeutet, dass sich dessen Geschäftsstabilisierung als schwierig erweist.

Viele Regierungen beobachten die Veränderungen genau und könnten einschreiten. So hat Twitter zuletzt Konten prominenter US-Journalisten gesperrt, während das Unternehmen beispielsweise Donald Trump wieder aufnahm. Dabei hatte Elon Musk doch „freie Meinungsäußerung“ für jedermann versprochen.

2. Getrübtes Konjunkturbild

Ein weiterer wesentlicher Grund für den aktuellen Tesla-Aktien-Rückgang ist die operative Entwicklung. So ist beispielsweise seit Juli 2022 in den USA ein stetiger Auftragsbestandsrückgang zu beobachten. In China musste der Autokonzern zuletzt die Preise senken, um den Vorrat abzubauen. Der Konzern schränkte dort zudem die Produktion ein.

Für die schwächere Entwicklung gibt es viele Ursachen. So kann sich auch Tesla nicht mehr länger der hohen Inflation und den Folgen der steigenden Zinsen entziehen. Zum einen steigen so die Kosten und zum anderen sinkt der Konsum. In den USA verschieben darüber hinaus aufgrund des „Inflation Reduction Acts“ viele Interessenten ihren Kauf in das neue Jahr. Und in Europa führen die hohen Strompreise zu einem geringeren E-Auto-Kaufanreiz.

3. Aufkommende Konkurrenz

Ein weiterer Grund ist die aufkommende Konkurrenz, die Tesla Marktanteile abringt.

Tesla-Fazit

Nach dem panikartigen Ausverkauf und einer Twitter-Stabilisierung ist jedoch sehr wahrscheinlich mit einer Kursstabilisierung zu rechnen. Tesla hat in den vergangenen Jahren seine Marge stetig gesteigert, erzielt mittlerweile hohe Gewinne und hat die Bilanz deutlich verbessert.

Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tesla.

