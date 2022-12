US-Technologieaktie testet das Allzeittief

Eventbrite Inc. - WKN: A2N5RU - ISIN: US29975E1091 - Kurs: 5,920 $ (NYSE)

Mit der Kursschwäche seit Ende Juli kam es zu einer Kurshalbierung in den Folgewochen. Im Oktober drehte die Eventbrite-Aktie dann knapp oberhalb des Allzeittiefs aus dem Jahr 2020 (5,71 USD) wieder nach oben und erholte sich ohne größere Kursdynamik. Mit dem jüngsten Schwächeanfall wurde das Papier dann wieder an das Allzeittief abverkauft. Sogar etwas tiefer wurde die Aktie kurzzeitig gehandelt, letztlich zeigten sich aber die Käufer und zogen die Aktie wieder nach oben. Es entstand eine Reversalkerze am Allzeittief.

Keine weitere Schwäche erlaubt

Im bullischen Szenario dreht die Aktie am Tief nach oben und vollzieht eine kürzere oder längere Kurserholung. Bei 6,80 - 6,90 und 7,45 - 7,60 USD lägen potenzielle Erholungsziele, darüber hinaus wäre Platz in Richtung 9,45 - 9,71 USD.

Kommt es hingegen mit weiterer Schwäche zu einem nachhaltigen Durchbruch unter 5,50 USD, trübt sich das Chartbild stark ein. Mit einem größeren Verkaufssignal drohen dann weiter fallende Kurse in Richtung 4,20 USD.

Fazit: Um ein Verkaufssignal zu verhindern müssten die Käufer jetzt dranbleiben. Im besten Fall startet jetzt sogar eine Erholung, weshalb antizyklische Einstiege mit engen Stops (z.B. unterhalb von 5,50 USD) interessant erscheinen könnten. Das blau eingezeichnete Prognoseszenario einer größeren Erholung ist aktuell allerdings lediglich Wunschdenken.

Eventbrite Inc.

