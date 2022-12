USD-Index - Pullback oder Rückfall in langfristige Schiebezone?

Da ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (105/104 Punkte) die beschriebene Schlüsselzone zusätzlich bestätigt, sollten Anlegerinnen und Anleger deren strategische Tragweite im Hinterkopf abspeichern. Kommt es tatsächlich zu einem Rebreak, wäre das auch ein wichtiger Taktgeber für die weitere EUR/USD-Entwicklung – konkret für die Fortsetzung der jüngsten EUR-Erholung. Noch andere technische Argumente dokumentieren den Druck auf die bekannte Kernunterstützung bei 104/103 Punkten. So droht auf Quartalsbasis die Ausprägung eines negativen Kerzenmusters in Form eines „bearish engulfing“. Hierfür ist ein Jahresschlusskurs unterhalb der Marke von 105 Punkten nötig. Im Monatschart weisen zudem verschiedene Indikatoren (z. B. RSI, MACD) eine divergente Entwicklung aus, indem das o. g. Mehrjahreshoch bei 115 Punkten nicht mehr von Indikatorenseite bestätigt wurde. Im Fall eines Rückfalls in die alte Schiebezone der letzten Jahre definieren eine alte Trendlinie (akt. bei 100 Punkten) sowie die gleitenden Durchschnitte der letzten 38 bzw. 90 Monate (akt. jeweils bei 97 Punkten) die nächsten Rückzugsmarken.

USD-Index (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart USD-Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

