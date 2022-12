Hugo Boss nach Kaufempfehlung gefragt

In einem sehr schwachen Marktumfeld am heutigen Vormittag stechen die Aktien des Modekonzerns positiv hervor. Nach tieferem Start sind die Papiere von Hugo Boss am Dienstagmorgen kräftig gestiegen. Die Aktien der Metzinger gewannen bis zu 2,5 Prozent auf 52,62 Euro. Sie verteidigten damit die Unterstützungszone im Chart aus 200- und 100-Tage-Linien. Sie gelten bei Börsianern als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Gute Geschäfte prognostiziert

Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank empfahl die Papiere in einer aktuellen Studie zum Kauf und gab ein Kursziel von 60 Euro an. Seit der Abstufung habe sich die Einschätzung der Wirtschaftslage durch die Großbank in den vergangenen Wochen etwas gebessert, so der Experte. Er wies auch auf eine Entspannung in den für den Modekonzern wichtigsten Märkten hin. Hugo Boss habe ohnehin Nachholpotenzial gegenüber Wettbewerbern.

EMA`s als Unterstützung

EMA50 und EMA200 notieren aktuell beide auf dem gleichen Niveau um 51,15/20 EUR und fungieren als kurzfristig relevante Unterstützungszone auf der Unterseite. So lange dieser Bereich nicht per Tagesschluss unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands nordwärts Richtung 55 EUR -60 EUR. (mit Material von dpa-AFX)