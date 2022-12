Ist 2023 das Jahr des Turnarounds für Sea Limited?

Sea Limited (WKN: A2H5LX) hat ebenfalls ein wirklich rabenschwarzes Börsenjahr 2022 erlebt. Unterm Strich fielen die Anteilsscheine um fast 74 % year-to-date. Das heißt, dass wir die Aktie entweder mit einem Rabatt kaufen können, wobei das eine sehr optimistische Bezeichnung ist, oder dass die Investitionsthese ins Wanken geriet.

Die zweite Kernfrage ist jedoch, ob sich das Blatt für Sea Limited wendet. Sehen wir mal in die Karten des Tech-Konzerns, der ebenfalls nicht nur einen Pfeil im Köcher hat. Nein, sondern drei und was wir aus den bisherigen Indikationen erkennen können.

Sea Limited: Als Konzern auf Turnaround-Kurs?

Bei Sea Limited ist eines überaus elementar: den Konzern in seine drei Bestandteile aufzuteilen. Natürlich sollte in Summe eine funktionierende, intakte Investitionsthese vorhanden sein. Mit Gaming, dem E-Commerce und den digitalen Zahlungsdienstleistungen existieren jedoch drei Megatrends und drei Perspektiven, die wir überprüfen können.

Sorgenkind war im Jahr 2022 der Bereich des Gaming. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2022 hat es teilweise (im dritten Quartal) sogar einen Rückgang bei den Digital-Entertainment-Erlösen gegeben. Das zeigt, dass es hier die größten Schwierigkeiten gegeben hat. Auch das bereinigte EBITDA fiel mit knapp 290 Mio. US-Dollar deutlich hinter die Vorjahreswerte zurück. Das bedeutet, dass der profitable Konzernbereich ein wenig sein Mojo verliert.

Bei den anderen zwei Geschäftsbereichen von Sea Limited läuft es bedeutend besser. Im E-Commerce verzeichnete der Konzern ein Wachstum von 32,4 %, und mit einem Jahresumsatz von 1,9 Mrd. US-Dollar ist dieses Segment zum größten Geschäftsbereich aufgestiegen. Bei den digitalen Zahlungsdienstleistungen hat es ein Umsatzwachstum von 147 % auf 362 Mio. US-Dollar gegeben. Beide Segmente sind zwar nicht profitabel und das straft der Markt derzeit doppelt ab. Aber das Wachstum stimmt, zumindest von der Menge her.

Mein Take für 2023

Sea Limited könnte es weiterhin schwierig haben. Oder zumindest nicht ganz einfach, auf dem günstigen Niveau den klaren 2023er-Turnaround hinzulegen. Es fehlt einfach die Profitabilität auf Konzernsicht. Positiv ist dennoch, dass die Abhängigkeit vom Gaming etwas reduziert wurde. E-Commerce und Payment stehen als Konzernbereiche bereit, um hier zumindest umsatzseitig das Wachstum zu kompensieren.

Die Frage im Moment ist, was der Markt im Jahr 2023 gerne sehen möchte. Einfaches Mengenwachstum? Da sehe ich durchaus die Option, zu glänzen. Wenn Profitabilität nötig ist, so sehe ich schwarz. Aber bei der jetzigen günstigen Bewertung und mit den Megatrends E-Commerce und digitales Bezahlen bin ich überzeugt: Langfristig orientiert dürfte Besserung in Sicht sein.

