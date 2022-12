Zeit, bei Store Capital den Stecker zu ziehen

Ich verkaufe meine Aktien von Store Capital (WKN: A12CRU) noch vor dem Jahreswechsel 2022 auf 2023. Die erste, banale Erkenntnis ist, dass es bei der Dividendenaktie sowieso bald eine Übernahme gibt. Zu ziemlich fixen Konditionen wird das Unternehmen voraussichtlich geschluckt. Die Go-Shop-Periode ist vorbei und es gibt keine Indikation, dass sich daran noch etwas verändert.

Store Capital sollte eigentlich eine Dividendenaktie sein, die eine neue Basis-Beteiligung in meinem Depot wird. Durch den Kauf kam es zur Veränderung bei dieser Investitionsthese. Immerhin habe ich insgesamt ein Plus von 20 % damit erzielt. Aber ich glaube, dass dieser Wert in den kommenden fünf Jahren noch stark gestiegen wäre.

Hier sind die Gründe, warum ich noch im Jahr 2022 verkaufe und glaube, dass das ein cleverer Schritt ist. Die Hälfte meiner Beteiligung habe ich übrigens schon vor einigen Wochen veräußert. Jetzt folgt somit Teil zwei.

Store Capital: Der Verkaufszeitpunkt wird nicht günstiger

Im Nachhinein ist man immer schlauer: Das gilt für mich auch hinsichtlich Store Capital. Die erste Hälfte meiner Aktien habe ich noch zu deutlich über 30 Euro verkauft. Jetzt befinden wir uns hingegen auf einem Aktienkurs in Höhe von 29,74 Euro. Das Einzige, das sich verändert hat: Der Umrechnungskurs des US-Dollar zum Euro.

Wir als deutsche oder europäische Investoren müssen das berücksichtigen. US-Investoren partizipieren sehr direkt am Verkaufspreis, der ziemlich fix ist. Ob sie warten oder nicht ist eigentlich einerlei. Denn es handelt sich, wenn, dann um taktische Entscheidungen bei anderen Aktien. Oder womöglich um steuerliche Überlegungen.

Da der Euro gegenüber dem US-Dollar bereits mächtig aufgewertet hat und ich einen weiteren negativen Währungseffekt verhindern möchte, verkaufe ich jetzt meine restlichen Aktien von Store Capital. Heute weiß ich ziemlich sicher, dass ich für das verbleibende Aktienpaket von 200 Anteilsscheinen noch knapp 6.000 Euro bekomme. Verschlechtert sich die Währungsperspektive, so kann ich das für mich nicht mehr garantieren.

Es gibt ansonsten auch nichts mehr zu holen

Bei Store Capital gibt es voraussichtlich auch nix anderes mehr zu holen. Die Dividende zum Ende des dritten Quartals ist offenbar wirklich die letzte gewesen. Zumindest hat das Management nichts anderweitig angekündigt. Insofern verpassen wir durch den Verkauf auch kein anderes Event und keine anderweitige Rendite mehr.

Die Investitionsthese bei Store Capital nähert sich ihrem Ende, das müssen wir uns einfach eingestehen. Leider, wohlgemerkt, denn es handelte sich dabei wirklich um eine qualitative Investitionsthese. Es nützt jedoch nichts, weiter zu warten. Tatsächlich glaube ich, dass das die Ausgangslage sogar noch verschlechtern könnte.

Vincent besitzt Aktien von Store Capital.

